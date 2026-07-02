맞춤화장품 기업 톤28, 약국 전용 화장품 ‘솔루션즈’ 첫 출시

세줄 요약 맞춤화장품 기업 톤28이 2026년 6월 약국 전용 라인 솔루션즈를 정식 출시했다. 10년간 3만명 이상의 피부 측정 기록과 6만건 넘는 설계 데이터를 바탕으로, 부위별 9종 제품과 QR 자가진단으로 개인별 피부 고민에 맞춘 안내를 제공한다. 약국 전용 맞춤화장품 솔루션즈 정식 출시

3만명 피부 기록·6만건 설계 데이터 기반

부위별 9종 구성, QR 자가진단 안내

이미지 확대 톤28 솔루션즈 9종 이미지 (출처=TOUN28) 닫기 이미지 확대 보기 톤28 솔루션즈 9종 이미지 (출처=TOUN28)

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데이터 기반 맞춤형 화장품 기업 톤28(TOUN28)이 2026년 6월, 약국 전용 라인 ‘솔루션즈(SOLUTIONS)’를 정식 출시했다고 밝혔다. 솔루션즈는 톤28이 자체 피부 측정 데이터를 바탕으로 설계한 제품이다.톤28은 기업 초기부터 연구소를 설립해 소비자의 피부를 측정하고 기록해 온 맞춤형 화장품 기업이다. 데이터 연구 중심으로 투자해 온 결과, 10년간 누적 3만 명 이상의 피부 측정 기록과 6만 건 이상의 맞춤 설계 데이터를 보유하고 있다.기존 솔루션즈는 일반 제품 사용에 어려움을 겪는 민감성 피부의 구독 고객을 대상으로 피부 측정 데이터에 따라 부위별·상태별로 소량 제조해 제공하던 비매품이었다. 정식 구매를 원하는 소비자들의 요청에 따라 톤28은 10년간 축적한 설계 노하우를 바탕으로 약국 채널을 통해 정식 제품으로 출시했다.솔루션즈 라인업 9종은 얼굴 부위별 피부 특성을 고려해 구성됐다. 눈가, T존, 볼, 턱선 등 부위마다 다른 피부 고민과 특성에 맞추어 필요한 성분을 선택해 사용할 수 있도록 설계된 점이 특징이다.제품군은 ▲S1 PDRN 5만+EGF(생기·탄력) ▲S2 PDLLA 1만+히알루론산(탄력) ▲S3 레티놀 0.2%(모공·탄력) ▲S4 나이아신아마이드 20%(피지·모공) ▲S5 비타민C 30%(광채·톤) ▲S6 멀티-펩타이드 컴플렉스 10%(탄력) ▲S7 레틴알 0.2%+스피큘(모공·결) ▲S8 트라넥사믹애씨드 5%(톤) ▲S9 보르피린 5만ppm(볼륨·탄탄함) 등 총 9종으로 구성됐다. 소비자는 QR 코드를 활용한 자가 진단 설문을 통해 본인의 피부 상태를 확인하고 적합한 제품을 안내받을 수 있다.톤28은 제품 출시에 앞서 전국 주요 약국 11곳의 약사가 참석하는 솔루션즈 학술세미나를 진행했다. 고기현 약사(스마힐 대표·대한약국학회 이사)가 사회를 맡았으며, 약사들이 부위별 맞춤 설계를 직접 검토하고 토론하는 방식으로 이뤄졌다. 참석 약사들은 이러한 부위별 맞춤 방식이 약국 스킨케어 시장에서 의미 있는 흐름이 될 것으로 전망했다.정마리아 톤28 대표는 “10년간 3만 명의 피부를 직접 측정하며 쌓아온 데이터를 솔루션즈에 담았다”며 “비매품으로만 드리던 솔루션을 이제 더 많은 분들이 쓰실 수 있게 됐다”고 밝혔다.현재 톤28 솔루션즈는 강남, 마포, 서대문, 서초, 인천 중구 등 전국 17개 약국에 입점하여 유통되고 있다.