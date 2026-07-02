혜택 못 받는 사람 없도록… 한전, 찾아가는 ‘전기요금 복지할인’

작년 397만 고객 7141억 ‘수혜’

세줄 요약 한국전력이 사회적 배려 계층의 전기요금 복지할인 미신청자를 찾아 안내를 강화했다. 기초생활수급자, 차상위계층, 장애인뿐 아니라 다자녀·대가족·영아 양육 가구도 대상이다. 지난해 397만 명이 7141억 원 혜택을 받았고, 최근 3년간 8만5000명을 새로 발굴했다. 복지할인 미신청자 발굴·안내 강화

기초수급자·다자녀 등 대상 확대

폭염기 전기요금 분할납부 지원

2026-07-02 B2면

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한국전력공사가 사회적 배려 계층을 대상으로 전기요금 할인 혜택 안내를 강화한다. 다양한 할인 제도가 있는데도 ‘몰라서 못 받는’ 사례를 줄이겠다는 취지다.한국전력은 지난해 397만 고객이 전기요금 복지할인을 통해 약 7141억 원의 요금 혜택을 받았다고 1일 밝혔다. 수혜자들은 평균 18만 원을 아꼈다.전기요금 복지할인은 기초생활수급자와 차상위계층, 장애인뿐만 아니라 3인 이상 다자녀 가구, 5인 이상 대가족, 영아 양육 가구도 신청할 수 있다. 지원 금액은 대상자 유형과 계약 형태에 따라 달라진다.한전은 더 많은 대상자가 혜택을 받을 수 있도록 보건복지부, 국가보훈부 등과 정보를 연계해 미신청 고객을 찾고 있다. 조건에 맞는 고객에게는 방문·전화·문자로 안내한다. 최근 3년간 8만 5000명의 신규 수혜자를 찾았다.여름철 폭염 기간 전기요금 부담을 덜기 위한 분할 납부 제도도 시행 중이다. 주거용 주택, 소상공인, 뿌리기업은 전기요금을 2~6개월에 걸쳐 나눠 낼 수 있다.신청은 한전의 에너지 절약 플랫폼인 ‘슬기로운 전기생활’ 홈페이지에서 할 수 있다. 한전 관계자는 “제도를 몰라 혜택을 받지 못하는 고객이 없도록 전기요금 할인 제도 안내를 지속하겠다”고 밝혔다.