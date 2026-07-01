6월 수출 사상 첫 1000억 달러 돌파

獨·中·美 이어 세계 네 번째 달성

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이미지 확대 한국의 6월 수출이 반도체 호실적 등으로 사상 최초로 1천억달러를 돌파했다. 사진은 1일 경기 의왕시 내륙컨테이너기지(ICD)에 쌓인 컨테이너. 2026.7.1 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 한국의 6월 수출이 반도체 호실적 등으로 사상 최초로 1천억달러를 돌파했다. 사진은 1일 경기 의왕시 내륙컨테이너기지(ICD)에 쌓인 컨테이너. 2026.7.1 이지훈 기자

세줄 요약 지난달 수출은 1022억5000만 달러로 사상 처음 1000억 달러를 돌파했다. 반도체 수출이 448억 달러로 급증하며 실적을 견인했고, 자동차·철강·바이오헬스 등도 고르게 늘었다. 무역흑자도 361억 달러로 사상 최대를 기록했다. 6월 수출 1022억 달러, 사상 첫 1000억 돌파

반도체 448억 달러, 단일 품목 첫 400억 돌파

무역흑자 361억 달러, 월간 사상 최대 기록

2026-07-02 1면

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지난달 수출액이 사상 처음으로 1000억 달러(약 155조원)를 돌파했다. 월 수출액이 1000억 달러를 넘어선 건 독일, 중국, 미국에 이어 세계 네 번째다. 상반기 누적 수출액은 5000억 달러에 육박하며 ‘연 1조 달러’ 수출 시대에 한 걸음 더 가까이 다가갔다. 수출 효자 반도체의 수출액은 단일 품목으로 사상 첫 400억 달러를 돌파했고, 무역수지 흑자 역시 처음으로 300억 달러를 웃돌며 괄목할 만한 성과를 올렸다.산업통상부가 1일 발표한 ‘6월 수출입 동향’에 따르면 지난달 수출은 지난해 같은 달보다 70.9% 증가한 1022억 5000만 달러를 기록했다. 지난해 6월 이후 13개월 연속 월간 최고 실적이다. 지난 5월 878억 달러를 기록한 이후 900억 달러대를 건너뛰고 곧바로 1000억 달러 선을 뚫었다. 상반기 누적 수출액은 4967억 달러로 지난해보다 48.4% 증가하며 2022년 이후 4년 만에 최대 실적을 기록했다.견인차는 글로벌 인공지능(AI) 인프라 투자 붐을 탄 반도체였다. 지난달 반도체 수출액은 지난해 같은 기간보다 199.5% 증가한 448억 2000만 달러로 집계됐다. 15개월 연속 월간 역대 최대 실적을 기록하면서 월 400억 달러까지 돌파했다. 상반기 반도체 누적 수출액은 162.6% 늘어난 1924억 달러로 지난해 연간 실적인 1734억원을 이미 넘어섰다.메모리 반도체 D램(DDR5 16Gb) 가격이 지난 3월 31달러에서 지난달 40달러로 29%, 낸드(128Gb) 가격이 같은 기간 17.7달러에서 28.8달러로 63% 오르면서 수출액도 커졌다.반도체 이외 품목도 수출 신기록 작성을 도왔다. 20개 주력 수출 품목 중 18개 품목의 수출이 증가했고, 반도체 외 수출 증가율은 28%로 집계됐다. 바이오헬스 등 8개 품목이 역대 최고 실적을 냈다. 컴퓨터 수출은 빅테크 기업의 SSD 수요 증가로 308.8% 늘었다. 무선통신기기는 51.9% 증가했다. 철강은 9.6% 증가하며 14개월 만에 상승세로 전환됐다. 알루미늄·구리 등 비철금속도 45.8% 늘었다.자동차(5.8%)·석유제품(49.8%)·석유화학(18.8%)·선박(12.9%) 등 전통 수출 품목도 고르게 호조를 보였다. 화장품(42.5%)·농수산식품(16.8%)·바이오헬스(14.1%) 등도 K브랜드 열풍 속에 두 자릿수 성장세를 이었다.지역별로는 중국과 미국으로의 수출 모두 200억 달러를 넘어섰다. 9개 주요 시장 중 7곳에서 수출이 늘었다. 수입이 30.1% 증가했는데도 수출이 70.9% 증가하면서 무역수지는 361억 5000만 달러 흑자를 기록하며 사상 첫 월 300억 달러를 돌파했다.강감찬 산업부 무역투자실장은 “중동 전쟁이 마무리되면 전후 복구 수요로 자동차와 전기기기, 건설·수송·일반기계, 의약품 등의 수출이 더 개선될 것”이라며 “연간 수출 1조 달러를 달성할 가능성도 있다”고 말했다. 이어 “재수출 비중이 높은 네덜란드(지난해 4위·9898억 달러)를 제외하면 한국은 사실상 세계 수출 4강”이라고 덧붙였다.김정관 산업부 장관은 “품목·시장 다변화와 중소기업 경쟁력 강화로 수출 5대 강국 도약을 총력 지원하겠다”고 밝혔다.