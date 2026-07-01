오가본, 2026 상반기 맘가이드 어워드 4관왕 달성

세줄 요약 유기농 베이비 스킨케어 브랜드 오가본이 2026 상반기 맘가이드 어워드에서 총 4개 부문을 수상했다. 유아 선쿠션과 립밤은 1위, 선크림과 클렌징폼은 2위를 차지해 경쟁력을 입증했다. 전 제품 COSMOS ORGANIC 인증도 강점이다. 오가본, 맘가이드 어워드 4관왕 달성

선쿠션·립밤 1위, 선크림·클렌징폼 2위

유기농·무기자차·COSMOS 인증 강점

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유기농 베이비 스킨케어 브랜드 오가본이 ‘2026 상반기 맘가이드 어워드’에서 총 4개 부문 수상을 기록했다고 밝혔다.오가본은 이번 어워드에서 ▲유아 선쿠션 부문 1위(씨앗품은 유기농 데일리 안심 아기 선쿠션) ▲유아 립밤 부문 1위(씨앗품은 유기농 촉촉 아기 립밤)를 기록했다. 이어 ▲유아 선크림 부문 2위(씨앗품은 유기농 데일리 안심 아기 선밀크 크림) ▲유아 클렌징폼 부문 2위(씨앗품은 유기농 말끔 패밀리 클렌징폼)에 선정돼 총 4개 항목에 이름을 올렸다.맘가이드 어워드는 육아 부모들이 제품 선택 시 참고하는 대표적인 육아 플랫폼의 어워드로, 성분 및 소비자 평가 등을 종합적으로 반영해 우수 제품을 선정한다. 특히 오가본은 선케어 제품군에서 선쿠션 1위와 선크림 2위를 동시에 기록하며 자외선 차단 제품의 경쟁력을 인정받았다.1위 제품 ‘씨앗품은 유기농 데일리 안심 아기 선쿠션’은 무기자차 처방과 쿠션 타입의 편의성이 특징이다. 선크림 2위 ‘씨앗품은 유기농 데일리 안심 아기 선밀크 크림’ 역시 자연 유래 성분 기반으로 개발됐다. 또한 건조함 방지에 초점을 맞춘 ‘씨앗품은 유기농 촉촉 아기 립밤’은 유아 립밤 부문 1위를 차지했다. ‘씨앗품은 유기농 말끔 패밀리’ 클렌징폼 2위 제품은 온 가족이 함께 사용 가능한 순한 세정력이 특징이다.오가본 관계자는 “아이들이 매일 사용하는 제품인 만큼 안전성과 사용감을 최우선으로 고민해 왔다”며 “이번 수상은 오가본을 믿고 선택해 준 고객들 덕분에 가능했던 결과”라고 전했다.그는 이어 “앞으로도 유기농 스킨케어 브랜드로서 아이와 가족의 건강한 피부를 위한 제품을 선보일 수 있도록 노력하겠다”고 덧붙였다.한편 오가본은 전 제품 COSMOS ORGANIC 인증을 기반으로 제품을 개발하고 있으며, 아이부터 온 가족이 함께 사용할 수 있는 유기농 스킨케어 브랜드로 다양한 제품을 선보이고 있다.