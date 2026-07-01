‘100주년 타임캡슐’ 묻은 유한양행…50년 후 개봉 예정

세줄 요약 유한양행이 창립 100주년을 맞아 서울 대방동 윌로우하우스 야외 정원에서 타임캡슐 봉인식을 진행했다. 캡슐에는 상징물, 제조·기술, 사람·조직, 역사·정신 등 4개 분야 56개 품목이 담겼고, 2076년 창립기념일에 개봉될 예정이다. 창립 100주년 맞아 타임캡슐 봉인식 진행

상징물·기술·조직·역사 등 56개 품목 봉인

2076년 창립기념일에 개봉 예정

이미지 확대 왼쪽 네번째부터 원희목 유한재단 이사장, 이정희 이사회 의장, 조욱제 유한양행 대표이사, 최상후 유한학원 이사장, 김열홍 사장이 유한양행 창립 100주년 기념 타임캡슐 봉인식을 진행하고 있다. 유한양행 제공 닫기 이미지 확대 보기 왼쪽 네번째부터 원희목 유한재단 이사장, 이정희 이사회 의장, 조욱제 유한양행 대표이사, 최상후 유한학원 이사장, 김열홍 사장이 유한양행 창립 100주년 기념 타임캡슐 봉인식을 진행하고 있다. 유한양행 제공

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유한양행은 창립 100주년을 맞아 서울 대방동 윌로우하우스 야외 정원에서 ‘타임캡슐 봉인식’을 진행했다고 1일 밝혔다.‘미래 세대에 전하는 100년의 유산’이라는 주제로 진행된 이번 행사는 조욱제 유한양행 대표이사, 김열홍 사장, 원희목 유한재단 이사장, 최상후 유한학원 이사장 및 유한양행 전·현직 임직원이 참석했다. 봉인작업을 마친 타임캡슐은 50년 뒤 회사 창립기념일인 2076년 6월 20일 개봉될 예정이다.타임캡슐에 담은 품목은 임직원 설문조사 등을 거쳐 상징물과 제조·기술, 사람·조직, 역사·정신 4개 분야 총 56개 품목으로 구성됐다. 회사의 정체성을 담은 ‘상징물’ 분야에는 유한의 정신과 신조, 100주년 엠블럼·슬로건, 회사 배지 등이 포함됐다. 핵심 사업과 기술 발전을 보여주는 ‘제조·기술’ 분야에는 대표 제품, 종합 브로슈어, 주요 광고 영상 등 사업 성과를 보여주는 물품이 담겼다.임직원 메시지를 담은 ‘사람·조직’ 관련 물품으로는 CEO 메시지, 임직원 손편지, 팀 단체사진 사진첩 등이 포함됐다. ‘역사·정신’ 분야에는 유한 100년사(통사), 50년사, 지속가능경영보고서, 유일한 박사 어록집 및 관련 서적 등 주요 사료가 최종 봉인됐다.유한양행 관계자는 “임직원의 마음을 담아 봉인한 이 타임캡슐이 50년 뒤 개봉될 때, 유한양행이 그동안 변함없이 지켜온 가치와 정신을 미래 세대에게 온전히 전할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.