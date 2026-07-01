[속보] 또 또 또… 환율 연일 최고치, 1560원도 위협

세줄 요약 원달러 환율이 1일 1554.9원으로 마감하며 1560원선을 턱밑까지 위협했다. 장중에는 1559.0원까지 오르며 급등했고, 주간거래 종가 기준으로는 2009년 3월 이후 17년 3개월 만의 최고치를 기록했다. 외국인 대규모 순매도와 미국 금리 인상 기대가 상승 요인으로 꼽혔다. 원달러 환율 1554.9원 마감, 1560원선 위협

장중 1559.0원까지 급등, 최고치 경신

외국인 순매도·달러 강세가 상승 요인

이미지 확대 40년 만에 최저 수준으로 떨어진 엔화에 원화가 동조하는 흐름을 보이면서 원달러 환율이 1일 장중 한때 1560원 선에 바짝 다가섰다. 환율은 이날 서울 외환시장에서 전 거래일 대비 5.5원 오른 1554.9원에 주간거래를 마쳤다. 사진은 서울 중구 하나은행 딜링룸에 표시된 원달러 환율. 2026.7.1 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 40년 만에 최저 수준으로 떨어진 엔화에 원화가 동조하는 흐름을 보이면서 원달러 환율이 1일 장중 한때 1560원 선에 바짝 다가섰다. 환율은 이날 서울 외환시장에서 전 거래일 대비 5.5원 오른 1554.9원에 주간거래를 마쳤다. 사진은 서울 중구 하나은행 딜링룸에 표시된 원달러 환율. 2026.7.1 연합뉴스

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원달러 환율이 1일 1550원을 넘긴 데 이어 1560원선을 턱밑에서 위협했다.환율은 이날 서울 외환시장에서 전 거래일 대비 5.5원 오른 1554.9원에 주건 거래를 마쳤다.환율은 0.4원 오른 1549.8원으로 거래를 시작한 뒤 오전 한때 1559.0원까지 치솟으며 1560원선을 위협했다. 오후 들어 하락하며 1550원선에 근접하기도 했으나, 다시 오름세를 보이며 1550원 중반대에서 마감했다.주간거래 종가 기준으로는 글로벌 금융위기 때인 2009년 3월 5일(1,568원) 이후 17년 3개월여 만의 최고치다.특히 환율은 최근 금융위기 이후 최고치를 연일 갈아치우고 있다.지난달 29일 전 거래일 대비 13.2원 오른 1545.2원으로 마감하며 2009년 3월 6일(1550원) 이후 최고 수준으로 치솟은 환율은 전날(30일)에도 종가 1549.4원으로 하루 만에 또 최고치를 썼다. 이어 이날도 오름세를 지속했다.환율이 이처럼 치솟는 원인 중 하나는 국내 주식시장에서 외국인의 대량 매도가 연일 이어지고 있기 때문으로 풀이된다.외국인은 국내 증시에서 이날도 1조 7000억원어치 주식을 내다팔며 9거래일 연속 순매도 행진을 이어갔다. 외국인은 지난달 29일엔 역대 최대인 7조 7000억원을 순매도하기도 했다.이와 함께 미국의 기준금리 인상 기대감이 커지면서 달러화가 강세를 보이는 것도 영향을 끼치고 있다.글로벌 금융시장에서 원화와 동조 움직임을 보이고 있는 엔화는 이날 낮 한때 달러당 162.837엔까지 오르기도 했다. 이는 플라자 합의 직후인 1986년 12월(158~163엔) 이후 최고 수준이다.