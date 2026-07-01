싸이벡스 최신 신생아 카시트 ‘제로나 Ti’ 출시와 동시에 완판

세줄 요약 싸이벡스가 회전형 신생아 카시트 제로나 Ti를 출시했다. 정식 판매 전 라이브 커머스 사전 물량이 조기 소진되며 완판됐고, 7월 13일부터 정상 판매와 순차 발송을 시작한다. ADAC 테스트 BEST IN CLASS 선정과 3중 충격 흡수, 통풍 설계도 강점이다. 회전형 신생아 카시트 제로나 Ti 출시

사전 물량 조기 소진, 7월 13일 판매 시작

ADAC BEST IN CLASS 선정, 안전성 강조

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독일 육아용품 브랜드 싸이벡스(CYBEX)가 회전형 신생아 카시트 ‘제로나 Ti’를 출시했다. 싸이벡스는 출시 이후 초도 준비 물량이 조기 소진됐으며, 7월 13일부터 정상 판매와 순차 발송을 시작할 예정이라고 밝혔다. 이번 완판은 정식 판매에 앞서 진행된 라이브 커머스 사전 물량에 한정된 것으로, 정상 판매와 순차 배송은 7월 13일부터 시작된다.제로나 Ti는 앞서 여러 차례 품절을 기록한 ‘제로나 T’, ‘제로나 Gi’의 후속 모델이다. 제로나 시리즈는 360도 회전 기능과 배면 각도 조절 기능, 안전성을 주요 특징으로 내세워 판매돼 왔다.제로나 Ti는 2026년 5월 발표된 독일 ADAC 테스트에서 4세 이하 신생아 카시트 부문 ‘BEST IN CLASS’로 선정됐다. ADAC는 유럽 최대 규모의 자동차 연맹으로, 카시트 충돌 안전성, 사용 편의성, 세탁 및 커버 탈착, 인체공학, 유해 물질 검출 여부 등을 종합 평가해 안전성 평가 기관으로 꼽힌다.제로나 Ti는 19cm 깊이의 머리 보호대로 주행 중 아이의 머리 흔들림을 효과적으로 줄여주면서 측면 충돌 위험성으로부터 보호한다. 또한 싸이벡스의 혁신적인 배면 각도 기술이 적용돼 수면 시 목 꺾임 현상을 최소화하고 호흡까지 신경 써 설계됐다. 여기에 팝업형 L.S.P 시스템 덕분에 충격 흡수 바디쉘, 깊은 머리 보호대가 3중으로 충격을 흡수해 측면 충돌 시 25% 더 안전하게 보호한다.이와 함께 3D 메쉬 소재와 사계절 공기 순환 설계를 적용해 통풍성을 높였으며, 허벅지 패드와 측면부 마그네틱 홀더, UPF 50+ 풀 커버 썬 캐노피 등 불편을 표현하기 어려운 신생아가 민감한 부분까지 신경 써 카시트 거부감을 줄여준다.싸이벡스 관계자는 “이번 제로나 Ti 품절은 안전을 최우선으로 생각하는 소비자들의 신뢰가 반영된 결과”라며 “앞으로도 제로나 시리즈를 비롯한 다양한 제품을 통해 더 많은 가족이 싸이벡스의 안전 기술을 경험할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.