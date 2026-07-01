하이로닉, 미국 비너스 컨셉과 ‘뉴 더블로 2.0’ 북미 독점 유통 계약 체결

세줄 요약 하이로닉이 미국 비너스 컨셉과 뉴 더블로 2.0의 북미 독점 유통 계약을 체결했다. 7월 1일 발효된 계약으로 미국·캐나다 판매를 위임했고, 4년간 약 480만 달러 규모 공급이 예정됐다. FDA 510(k) 인증을 확보해 현지 판매 인허가도 갖췄다. 하이로닉, 비너스 컨셉과 북미 독점 계약 체결

뉴 더블로 2.0, 미국·캐나다 판매 유통 위임

FDA 인증 확보, 해외 시장 확대 계획 발표

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미용의료기기 전문기업 하이로닉이 미국 기업 비너스 컨셉(Venus Concept USA, Inc.)과 독점 유통 계약을 체결하며 북미 시장 진출을 개시했다.7월 1일 발효된 계약으로 하이로닉은 ‘뉴 더블로 2.0’의 미국 및 캐나다 판매·유통을 비너스 컨셉에 위임하며, 계약 기간은 4년이다.총 공급 규모는 약 480만 달러 규모로 알려졌다.‘뉴 더블로 2.0’은 RF 마이크로니들 핸드피스와 플라즈마 핸드피스를 탑재한 복합 에너지 기반 피부 미용 의료기기다.이 기기는 미국 식품의약국(FDA)으로부터 510(k) 인증을 획득해 미국 현지 판매 인허가를 확보했다.하이로닉은 브라질, 인도네시아, 베트남 등 여러 국가에서도 인증을 받았으며, 글로벌 시장에서 제품을 공급해오고 있다.비너스 컨셉은 북미 지역에서 미용의료기기 사업을 운영 중인 기업으로, 최근 경영 구조 개편을 완료했다.이번 계약은 비너스 컨셉의 사업 확대에 기여할 것으로 예상된다.하이로닉 관계자는 “이번 계약이 북미 미용의료기기 시장 진출의 중요한 계기”라며 “현지 영업망을 보유한 비너스 컨셉과 하이로닉의 기술력이 결합될 것으로 기대한다”고 밝혔다.이어 “이번 북미 진출을 바탕으로 대만, 홍콩, 일본 등 아시아 주요 시장에서도 인허가 확보 및 유통 네트워크 강화를 통해 해외 사업을 확장할 계획”이라고 덧붙였다.