한국오츠카제약, 여성 건강 위한 ‘에쿠엘(EQUELLE)’ 출시

세줄 요약 한국오츠카제약이 갱년기 여성의 건강 관리를 돕는 건강기능식품 에쿠엘을 출시했다. 대두 이소플라본을 발효해 만든 에스-에쿠올을 함유했고, 식약처 개별인정형 원료로 기능성을 인정받았다. 국내 대학병원과 추가 인체적용시험도 진행할 계획이다. 갱년기 여성용 건강기능식품 에쿠엘 출시

에스-에쿠올 함유, 식약처 개별인정 원료

국내 약국 판매, 추가 인체시험 계획

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한국오츠카제약은 갱년기 여성의 건강 관리를 위한 건강기능식품 ‘에쿠엘(EQUELLE)’을 출시했다고 밝혔다.에쿠엘은 일본 오츠카제약이 갱년기 여성의 호르몬 변화에 주목해 개발한 제품으로, 여성호르몬 감소로 신체적 변화를 경험하는 40대 이후 여성을 위한 건강기능식품이다.이번 신제품은 대두 이소플라본을 유산균으로 발효해 생성된 ‘에스-에쿠올(S-equol)’을 함유한 것이 특징이다. 에스-에쿠올은 여성호르몬인 에스트로겐과 화학구조가 유사한 대사물질로 알려져 있다.에쿠엘의 기능성 원료인 대두배아유산균발효물(SE5-OH)은 식품의약품안전처로부터 개별인정형 원료로 ‘갱년기 여성 건강에 도움을 줄 수 있음’의 기능성을 인정받았으며, 해당 원료를 적용한 인체적용시험을 통해 갱년기 여성에 대한 기능성과 안전성에 대한 근거를 확보했다.한국오츠카제약은 올해 국내 대학병원과 함께 한국인 갱년기 여성을 대상으로 추가 인체적용시험을 진행하며, 국내 데이터를 기반으로 한 과학적 근거를 지속적으로 확보해 나갈 계획이다.문성호 한국오츠카제약 대표는 “에쿠엘(EQUELLE)은 다년간의 노력 끝에 국내 최초로 에스-에쿠올(S-equol)을 함유한 개별인정형 원료 대두배아유산균발효물(SE5-OH)을 기반으로 개발된 건강기능식품”이라며 “과학적 근거를 바탕으로 갱년기 여성 건강 관리를 위한 새로운 선택지가 될 것으로 기대한다”고 전했다.한편 에쿠엘은 국내 약국 채널 등을 통해 만나볼 수 있으며, 1일 2회 2정씩 또는 1일 1회 4정을 섭취하면 된다.