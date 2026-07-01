CJ제일제당, ‘3대축’ 고강도 사업구조 개편

세줄 요약 CJ제일제당이 기존 식품·바이오 중심 구조를 라이프스타일식품, 기술소재, 핵심소재 3개 부문으로 바꾸고 수익성이 낮은 사업을 정리한다. 비비고와 GSP, PHA 등 고부가 사업을 키우고 책임경영 체계도 강화해 글로벌 성장 동력을 확보하려는 전략이다. 사업구조 3대 부문 재편 발표

비비고·GSP 중심 글로벌 공략 강화

한계사업 정리와 수익성 제고 추진

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CJ제일제당이 기존 ‘식품’과 ‘바이오’로 나뉘었던 사업 구조를 3대 부문으로 전면 개편하고 수익성이 낮은 한계사업 정리에 나선다. 급변하는 경영 환경에 대응해 성장성과 수익성을 극대화하겠다는 취지다.CJ제일제당은 사업부문 리밸런싱을 통해 조직을 ▲라이프스타일식품 ▲기술소재 ▲핵심소재 등 3개 부문으로 재편한다고 1일 밝혔다.라이프스타일식품 부문은 만두·치킨·김치 등 ‘비비고’ 브랜드와 글로벌전략제품(GSP)을 중심으로 글로벌 시장 공략에 집중한다. 기술소재 부문은 조미소재 ‘핵산’과 천연조미소재 ‘테이스트앤리치(TnR)’, 친환경 플라스틱 소재 ‘PHA’ 등 고부가가치 연구개발(R＆D) 기반의 신시장 개척을 담당한다. 시장 트렌드와 고객 니즈에 맞는 솔루션 사업을 통해 차세대 동력의 핵심 축을 담당한다는 전략이다.핵심소재 부문은 사료용 아미노산(라이신·트립토판 등)과 설탕·밀가루·식용유 등 일반 소재, 알룰로스 등 신소재를 아우르는 원료 소재 사업 간 시너지를 통해 수익성을 확보하는 역할을 맡는다.부문별로 책임경영을 이끌 수장도 배치했다. 라이프스타일식품 부문은 지난해부터 식품사업을 이끌어온 글로벌 전문가 그레고리 옙 대표가 유임됐다. 기술소재 부문은 윤석환 대표이사가 겸임하며 솔루션 사업 중심 고부가 사업조직으로 진화를 이끈다. 핵심소재 부문은 CJ푸드빌의 흑자 전환과 글로벌 사업을 이끌었던 김찬호 전략지원부문 대표가 겸임한다.윤석환 대표는 “각 사업의 본질과 목적에 맞춘 전략으로 실행력을 높여 미래 성장 기회를 확보하기 위한 취지”라며 “더 강한 사업 구조로 체질을 바꾸고 경쟁력을 극대화해 글로벌 라이프스타일 리딩 기업으로 진화하겠다”고 강조했다.