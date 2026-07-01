[속보] 6월 수출 사상 첫 1000억 달러 돌파… 반도체 200% 급증

수출 1022억 달러… 반도체 첫 400억 달러 넘어

이미지 확대 6월 수출 사상 첫 1000억 달러 돌파 지난 16일 한국은행이 발표한 수출입물가지수 통계에 따르면 5월 수출물가지수는 원화 기준 잠정치로 188.58을 기록해 전월보다 0.3% 올랐다. 사진은 이날 부산항 신선대부두에 컨테이너가 가득 쌓여 있는 모습. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 6월 수출 사상 첫 1000억 달러 돌파 지난 16일 한국은행이 발표한 수출입물가지수 통계에 따르면 5월 수출물가지수는 원화 기준 잠정치로 188.58을 기록해 전월보다 0.3% 올랐다. 사진은 이날 부산항 신선대부두에 컨테이너가 가득 쌓여 있는 모습. 연합뉴스

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6월 수출이 사상 처음으로 1000억 달러를 돌파하며 역대 최대 신기록을 경신했다.산업통상부는 6월 수출액이 1022억 4000만 달러로 지난해 같은 달보다 70.9% 증가했다고 1일 밝혔다. 한국 수출액이 월 기준으로 1000억 달러를 돌파한 것은 이번이 처음이다. 기존 월간 수출 최대액은 5월의 877억 5000만 달러였다. 지금까지 월 수출 1000억 달러를 돌파한 나라는 독일, 중국, 미국뿐으로 한국이 4번째로 이름을 올렸다.한국의 수출 주력 품목인 반도체 수출은 199.5% 급증한 448억 달러로 사상 첫 400억 달러를 넘어섰다. 수입은 30.1% 증가한 661억 달러로 수출액이 수입액을 압도하면서 무역수지는 361억 5000억 달러 흑자를 기록해 사상 첫 월 기준 300억 달러를 돌파했다.