[속보] 6월 수출 사상 첫 1000억 달러 돌파… 반도체 200% 급증

수출 1022억 달러… 반도체 첫 400억 달러 넘어
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6월 수출 사상 첫 1000억 달러 돌파
지난 16일 한국은행이 발표한 수출입물가지수 통계에 따르면 5월 수출물가지수는 원화 기준 잠정치로 188.58을 기록해 전월보다 0.3% 올랐다. 사진은 이날 부산항 신선대부두에 컨테이너가 가득 쌓여 있는 모습. 연합뉴스
6월 수출이 사상 처음으로 1000억 달러를 돌파하며 역대 최대 신기록을 경신했다.
산업통상부는 6월 수출액이 1022억 4000만 달러로 지난해 같은 달보다 70.9% 증가했다고 1일 밝혔다. 한국 수출액이 월 기준으로 1000억 달러를 돌파한 것은 이번이 처음이다. 기존 월간 수출 최대액은 5월의 877억 5000만 달러였다. 지금까지 월 수출 1000억 달러를 돌파한 나라는 독일, 중국, 미국뿐으로 한국이 4번째로 이름을 올렸다.
한국의 수출 주력 품목인 반도체 수출은 199.5% 급증한 448억 달러로 사상 첫 400억 달러를 넘어섰다. 수입은 30.1% 증가한 661억 달러로 수출액이 수입액을 압도하면서 무역수지는 361억 5000억 달러 흑자를 기록해 사상 첫 월 기준 300억 달러를 돌파했다.
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