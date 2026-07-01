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외국인 관광객 제주서 ‘20% 할인’… 여름 두 달간 쇼핑 페스타

강동삼 기자
강동삼 기자
입력 2026-07-01 08:23
수정 2026-07-01 08:23
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7~8월 두 달간 제주 전역 3만 2000여 개 제로페이 가맹점 참여
쇼핑·맛집·전통시장·대중교통까지 할인…지역 상권 소비 활성화 기대

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제주도와 제주관광공사는 7~8월 두 달간 제주 전역에서 ‘2026 제주관광 쇼핑 페스타’를 개최한다. 제주관광공사 제공
제주도와 제주관광공사는 7~8월 두 달간 제주 전역에서 ‘2026 제주관광 쇼핑 페스타’를 개최한다. 제주관광공사 제공


제주를 찾는 외국인 관광객들이 올여름 쇼핑과 외식, 전통시장 이용 시 최대 20% 할인 혜택을 받을 수 있게 됐다.

제주도와 제주관광공사는 7~8월 두 달간 제주 전역에서 ‘2026 제주관광 쇼핑 페스타’를 개최한다고 1일 밝혔다.

이번 행사는 모바일 간편결제 서비스인 제로페이와 알리페이플러스를 연계해 외국인 관광객의 결제 편의를 높이고 관광 소비를 확대하기 위해 마련됐다.

행사에는 제주지역 제로페이 가맹점 약 3만 2000곳이 참여한다. 쇼핑시설은 물론 전통시장, 관광지, 로컬 편집숍, 음식점, 카페, 대중교통 등 제주 전역의 다양한 업종에서 할인 혜택을 받을 수 있다.

외국인 관광객은 알리페이플러스와 해외 제휴 모바일 월렛을 이용해 제로페이 가맹점에서 결제하면 20% 할인 혜택을 받을 수 있다.

중국 알리페이플러스 이용객은 모바일 쿠폰을 내려받아 결제하면 최대 30위안(약 6800원) 한도에서 3회까지 할인받을 수 있다.

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제주도와 제주관광공사는 7~8월 두 달간 제주 전역에서 개최하는 ‘2026 제주관광 쇼핑 페스타’. 제주관광공사 제공
제주도와 제주관광공사는 7~8월 두 달간 제주 전역에서 개최하는 ‘2026 제주관광 쇼핑 페스타’. 제주관광공사 제공


홍콩 알리페이HK, 필리핀 GCash, 말레이시아 터치앤고 e월렛, 마카오 M페이, 태국 트루머니 등 해외 모바일 월렛 이용객도 쿠폰을 내려받아 결제하면 20% 할인 혜택이 제공된다. 최대 5000원 한도에서 5회까지 이용 가능하다.

도와 제주관광공사는 기존 일부 상권에서 운영하던 행사를 올해 제주 전역으로 확대해 외국인 관광객이 방문하는 대부분의 상권에서 할인 혜택을 받을 수 있도록 했다.

또 제주국제공항과 전통시장, 주요 쇼핑거리 등 외국인 관광객이 많이 찾는 지역을 중심으로 홍보를 강화하고, 한국간편결제진흥원과 알리페이플러스 등과 협력해 해외 홍보도 확대할 계획이다.

제주관광공사 관계자는 “외국인 관광객의 결제 편의를 높이는 동시에 지역 소상공인과 상권 매출 증대에도 도움이 될 것으로 기대한다”며 “관광 소비를 통한 지역경제 활성화 모델로 지속 발전시켜 나가겠다”고 말했다.
제주 강동삼 기자
세줄 요약
  • 외국인 관광객 대상 제주 여름 쇼핑 페스타 개최
  • 제로페이·알리페이 연계, 최대 20% 할인 제공
  • 제주 전역 3만2000여 가맹점 참여 확대
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