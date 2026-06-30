“칸켄 서울 리미티드 에디션 출시”…스웨덴의 칸켄과 서울의 만남, 23개 글로벌 도시들을 연결하다

세줄 요약 피엘라벤이 밀리언셀러 칸켄 백팩의 서울 리미티드 에디션을 한정 출시한다. 1978년 스웨덴 학생들의 허리 부담을 줄이기 위해 개발된 칸켄은 23개 글로벌 도시를 잇는 로컬 프로젝트로 서울, 도쿄, 타이베이 등 아시아 도시와 함께 선보인다. 서울 한정 칸켄 리미티드 에디션 출시

23개 글로벌 도시 프로젝트로 서울 참여

명동 팝업·키링 증정·할인 행사 진행

이미지 확대 칸켄서울 컬렉션 제품 이미지(칸켄백, 힙팩, 트러커캡) [사진출처=피닉스아웃도어코리아] 닫기 이미지 확대 보기 칸켄서울 컬렉션 제품 이미지(칸켄백, 힙팩, 트러커캡) [사진출처=피닉스아웃도어코리아]

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스웨덴 아웃도어 브랜드 피엘라벤을 전개하는 피닉스 아웃도어 코리아(대표 조인국)가 밀리언셀러인 칸켄 백팩의 서울 에디션을 한정 출시한다.칸켄(KÅNKEN)은 1978년 스웨덴 학생들의 척추 부담을 완화하기 위해 개발된 제품으로, 매년 100만 개 이상 판매되는 브랜드 대표 품목이다.피엘라벤을 대표하는 제품 중 하나인 칸켄은 스웨덴어로 ‘물건 등을 나르다’라는 의미를 갖고 있으며, 1978년 스웨덴 학생들의 허리 통증을 줄여주기 위해 개발된 이래 매년 100만 개 이상 판매되며 전 세계인의 일상과 여행에 함께하고 있다.이번 서울 에디션은 미국과 유럽을 비롯한 글로벌 23개 도시가 선정된 로컬 프로젝트의 일환으로 시작됐으며, 아시아에서는 서울과 함께 도쿄, 타이베이가 포함됐다.서울 에디션은 칸켄의 오리지널 디자인에 프리미엄 블랙 단일 컬러, 그리고 ‘SEOUL’ 로고가 더해졌다. 칸켄 외에 힙팩, 의류 및 액세서리 등이 함께 출시되며 이를 기념해 서울의 대표 여행지인 명동에서 칸켄 팝업스토어를 열고 한국을 여행하는 전 세계 여행자와 국내 고객들을 만날 예정이다.피엘라벤 마케팅 담당자는 이번 칸켄 서울 에디션을 통해 칸켄의 다채로운 컬러와 개성을 표현하는 트렌드가 이어질 수 있도록 앞으로도 다양한 팝업 스토어 및 홍보를 지속할 예정이라고 밝혔다.오직 서울에서만 출시되는 한정 수량의 이번 칸켄 서울 리미티드 에디션은 2026년 7월 3일 글로벌 런칭 예정이며, 롯데백화점 본점 명동 팝업스토어(9F)에서 단독으로 만날 수 있다. 또한 칸켄 서울 에디션 전용 키링 증정 및 할인 행사 등 다양한 프로모션도 함께 진행될 예정이다.