연애·결혼 콘텐츠 선보이는 듀오, 유튜브 구독자 16만 명 넘어

세줄 요약 결혼정보회사 듀오의 공식 유튜브 채널 구독자가 16만7000명을 넘었다. ‘연애끝장토론’, ‘어쨌든서른’ 등으로 세대별 연애·결혼 인식을 다루고, 문상훈·슈카월드·김대호 출연 콘텐츠도 호응을 얻었다. 공식 유튜브 구독자 16만7000명 돌파

연애·결혼 토크 콘텐츠로 세대별 공감 확산

문상훈 출연 영상 160만회 이상 조회

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결혼정보회사 듀오의 공식 유튜브 채널 구독자가 16만명을 넘어섰다.듀오는 자사 유튜브 채널이 올해 3월 구독자 15만명을 기록한 데 이어 2026년 6월 기준 약 16만 7000명의 구독자를 확보했다고 밝혔다.해당 채널은 ‘연애끝장토론’, ‘어쨌든서른’, ‘세대 인터뷰’, ‘다세대 토크쇼’ 등의 프로그램을 통해 세대별 연애와 결혼에 대한 견해를 다루고 있다. 이와 함께 만남과 관계를 소재로 한 ‘셀소IN듀오’, ‘필링 보이스’ 등의 콘텐츠도 운영 중이다.또한 문상훈(빠더너스), 슈카월드, 김대호 등이 출연한 콘텐츠를 공개했으며, 문상훈의 ‘소개팅 후기’ 편은 약 160만회 이상의 조회수를 기록했다.듀오는 연애와 결혼을 둘러싼 다양한 경험과 가치관을 공유하는 콘텐츠 플랫폼으로 채널을 운영하고 있으며, 이용자 참여를 높일 수 있는 신규 콘텐츠도 지속적으로 기획하고 있다고 밝혔다.듀오 관계자는 “앞으로도 시청자들과 꾸준히 소통할 수 있는 콘텐츠를 통해 다양한 연애·결혼 이야기를 전달해 나갈 계획”이라고 밝혔다.한편 듀오 유튜브 콘텐츠는 매주 수요일 오후 5시 공식 채널을 통해 공개된다.