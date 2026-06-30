연애·결혼 콘텐츠 선보이는 듀오, 유튜브 구독자 16만 명 넘어

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 FIFA 북중미 월드컵
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

연애·결혼 콘텐츠 선보이는 듀오, 유튜브 구독자 16만 명 넘어

입력 2026-06-30 13:26
수정 2026-06-30 13:32
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 공식 유튜브 구독자 16만7000명 돌파
  • 연애·결혼 토크 콘텐츠로 세대별 공감 확산
  • 문상훈 출연 영상 160만회 이상 조회
이미지 확대
(사진=듀오 제공)
(사진=듀오 제공)


결혼정보회사 듀오의 공식 유튜브 채널 구독자가 16만명을 넘어섰다.

듀오는 자사 유튜브 채널이 올해 3월 구독자 15만명을 기록한 데 이어 2026년 6월 기준 약 16만 7000명의 구독자를 확보했다고 밝혔다.

해당 채널은 ‘연애끝장토론’, ‘어쨌든서른’, ‘세대 인터뷰’, ‘다세대 토크쇼’ 등의 프로그램을 통해 세대별 연애와 결혼에 대한 견해를 다루고 있다. 이와 함께 만남과 관계를 소재로 한 ‘셀소IN듀오’, ‘필링 보이스’ 등의 콘텐츠도 운영 중이다.

또한 문상훈(빠더너스), 슈카월드, 김대호 등이 출연한 콘텐츠를 공개했으며, 문상훈의 ‘소개팅 후기’ 편은 약 160만회 이상의 조회수를 기록했다.

듀오는 연애와 결혼을 둘러싼 다양한 경험과 가치관을 공유하는 콘텐츠 플랫폼으로 채널을 운영하고 있으며, 이용자 참여를 높일 수 있는 신규 콘텐츠도 지속적으로 기획하고 있다고 밝혔다.

듀오 관계자는 “앞으로도 시청자들과 꾸준히 소통할 수 있는 콘텐츠를 통해 다양한 연애·결혼 이야기를 전달해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

한편 듀오 유튜브 콘텐츠는 매주 수요일 오후 5시 공식 채널을 통해 공개된다.
양승현 리포터
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
2026년 6월 듀오 유튜브 채널 구독자는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 FIFA 북중미 월드컵
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로