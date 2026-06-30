형지글로벌, 제3자배정 10억 규모 할증 유상증자 단행…최대주주 신사업 신뢰 배경

세줄 요약 형지글로벌이 최대주주 패션그룹형지를 대상으로 제3자배정 유상증자를 단행했다. 보통주 179만6990주를 주당 559원에 발행해 약 10억 원을 마련하고, 자금은 전액 신규사업에 투입한다. 시장가보다 높은 할증 발행과 1년 보호예수는 신사업 신뢰와 중장기 지원 의지를 드러낸다. 최대주주 대상 10억 원 할증 유상증자 결정

조달 자금 전액 신규사업 추진에 사용 예정

시장가 상회 발행으로 신뢰·책임경영 부각

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형지글로벌(대표이사 최준호)이 이사회를 개최하고 최대주주 패션그룹형지㈜를 대상으로 하는 제3자배정 방식의 유상증자를 결정했다고 30일 밝혔다.이번 증자는 보통주 1,796,990주를 주당 559원에 발행하는 것으로, 총 조달 규모는 약10억 원이다. 조달 자금은 전액 신규사업 추진 목적으로 사용될 계획이다.신주 발행가액 559원은 기준주가(508원) 대비 약 10% 할증된 가격이며, 29일 종가대비 11.6% 높은 금액이다. 제3자배정 증자가 통상 시장가 대비 할인 발행되는 것과 달리, 이번 증자는 최대주주가 시장가보다 높은 가격에 신주를 인수하는 구조다. 이는 회사의 사업 전망과 가치에 대한 최대주주의 신뢰, 그리고 책임경영 의지를 직접적으로 보여주는 결정이라는 점에 의의가 있다.증자 대상자는 형지글로벌의 최대주주인 패션그룹형지㈜이다. 이번에 발행되는 신주 전량은 상장일로부터 1년간 보호예수된다. 단기 차익이 아닌 중장기적 관점에서 회사에 자본을 투입하겠다는 의지로 여겨진다.납입일은 2026년 7월 8일, 신주 상장 예정일은 2026년 7월 28일이다. 이번 증자가 완료되면 형지글로벌의 발행주식총수는 기존 24,023,008주에서 25,819,998주로 늘어난다.형지글로벌 관계자는 “이번 유증은 최대주주가 신사업에 전폭적인 힘을 실어주기 위해 내린 결단”이라며, “확보된 재원을 바탕으로 본업 경쟁력을 다지면서 신사업을 조기에 안착시키겠다”고 전했다.