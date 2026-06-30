“비트코인 사재기로 ‘대박’ 꿈꿨는데”…주가 85% 폭락 ‘이 회사’ 충격 성적표

세줄 요약 비트코인 대량 보유로 유명한 스트래티지의 기업 가치가 보유 비트코인 가치보다 낮아졌다. 주가는 고점 대비 85% 가까이 급락했고, 회사는 비트코인 일부 매각을 포함한 새 자본 운용 전략을 도입했다. 배당과 자사주 매입 재원도 마련한다. 기업가치가 비트코인 보유액보다 낮아진 이례적 상황

주가 고점 대비 85% 급락, mNAV 1 아래 하락

비트코인 일부 매각 통한 자본 운용 전략 도입

이미지 확대 마이클 세일러 스트래티지 창업자 겸 이사회 의장. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 마이클 세일러 스트래티지 창업자 겸 이사회 의장. AFP 연합뉴스

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비트코인 대량 보유로 유명한 미국 기업 스트래티지의 회사 몸값이 보유한 비트코인 가치보다 낮아지는 초유의 상황이 벌어졌다. 설상가상으로 주가까지 고점 대비 85% 가까이 폭락하자 스트래티지는 비트코인 일부를 매각해 재무 건전성을 높이는 새로운 자본 운용 전략을 내놨다.29일 가상 자산 전문 매체 코인데스크에 따르면 스트래티지의 순자산 대비 기업 가치 배수(mNAV)가 공식적으로 1 아래로 떨어졌다. mNAV가 1보다 낮다는 것은 시장이 회사 전체를 보유 비트코인보다 싸게 평가하고 있다는 뜻이다.주가는 최근 82달러까지 밀렸다. 2024년 11월 역대 최고가와 비교하면 85% 가까이 떨어진 수준이다. 기업 가치는 약 504억 달러(약 78조원)로 쪼그라든 반면 개당 6만 달러 안팎을 유지하는 비트코인 덕분에 보유 자산 가치는 약 511억 달러(약 79조원)로 기업 가치를 웃돌고 있다.이런 상황에서 스트래티지는 ‘디지털 크레딧 자본 프레임워크’를 새롭게 도입했다. 핵심은 비트코인을 팔아 재무 구조를 강화하는 비트코인 수익화 프로그램이다. 스트래티지가 공식적으로 비트코인 매각을 승인한 것은 이번이 처음이다. 다만 회사 측은 반드시 팔아야 할 의무는 없으며 신주 발행이나 다른 자금 조달 방법보다 유리할 때만 매각에 나설 것이라고 밝혔다.구체적인 활용 계획도 함께 공개됐다. 먼저 비트코인을 팔아 최대 12억 5000만 달러(약 1조 9400억원)의 달러 현금을 확보한다. 이 돈은 우선주 배당금과 이자를 지급하는 데 쓸 예정이다. 또 최대 10억 달러(약 1조 5500억원) 한도에서 자사 채권과 주식을 다시 사들일 때에도 비트코인 매각 대금을 활용할 수 있다. 단 이 범위를 넘는 추가 매각은 이사회의 별도 승인이 있어야만 가능하다.현재 스트래티지가 보유한 비트코인은 총 84만 7363개다. 만약 12억 5000만 달러를 모두 비트코인 매각으로 충당한다면 현재 시세 기준으로 약 2만 800개, 전체 보유량의 약 2.5%를 처분해야 한다.마이클 세일러 스트래티지 창업자 겸 이사회 의장은 “이번 프레임워크는 신용도를 높이고 비트코인에 대한 장기 투자 기조는 유지하면서도 우선주 배당 부담을 줄이기 위해 마련됐다”고 설명했다.