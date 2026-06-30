[속보] 5월 산업생산 0.3%↓…반도체 생산 10.0% 감소

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컨테이너 가득 쌓인 신선대, 감만부두

컨테이너 가득 쌓인 신선대, 감만부두

(부산=연합뉴스) 강선배 기자 = 16일 한국은행이 발표한 수출입물가지수 통계에 따르면 5월 수출물가지수는 원화 기준 잠정치로 188.58을 기록해 전월보다 0.3% 올랐다. 사진은 이날 부산항 신선대, 감만부두에 컨테이너가 가득 쌓여 있는 모습. 2026.6.16

sbkang@yna.co.kr

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