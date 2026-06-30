삼성바이오, 글로벌 1위 ‘릴리’와 송도서 K바이오 키운다

릴리, 내년 게이트웨이 랩스 오픈

신생 바이오텍 30곳 선정해 지원

2026-06-30 B3면

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삼성바이오로직스는 내년 7월 완공 예정인 오픈 이노베이션 센터 ‘C랩 아웃사이드’에 글로벌 1위 제약사인 일라이 릴리의 신생 바이오텍 지원 프로그램 ‘릴리 게이트웨이 랩스’(LGL)가 들어선다고 29일 밝혔다.양사는 삼성바이오가 송도 내 제2바이오캠퍼스에 짓는 지상 5층, 연면적 1만 2000㎡(약 3500평) 규모의 건물에 입주할 30개 신생 바이오텍 업체를 오는 4분기부터 선정하고 이들의 성장을 지원한다. 이에 인천 송도가 글로벌 신약 개발 핵심 전초기지로 거듭날 것이라는 전망이 나온다. 또 글로벌 시장에서 국내 바이오텍 산업 생태계가 더욱 주목받는 계기를 마련할 것이라는 기대도 있다.LGL은 2019년 릴리가 우수 바이오텍을 선발·육성하기 위해 출범한 글로벌 오픈 이노베이션 프로그램으로, 미국과 중국 등에 거점을 두고 있다. 미국 샌디에이고 LGL에서 지난 25일(현지시간) 만난 베레나 스토커 LGL 유럽 총괄은 “과학 논문 수준, 전임상 단계 바이오텍 기업의 수, 정부의 강력한 지원 의지 등을 종합적으로 고려해 한국을 LGL 두 번째 해외 진출국으로 선정하게 됐다”고 설명했다.LGL은 지원 기업별로 맞춤형 계획을 수립해 연구개발(R＆D) 협력, 멘토링, 직접 투자 및 외부 투자 유치 지원 등을 제공한다. 1년 전부터 운영 중인 샌디에이고 LGL에서도 고가의 실험 장비 대여, 릴리 본사 인력과의 정기적인 네트워킹은 물론 인근 바이오 클러스터 내 임상시험수탁기관(CRO) 이용 할인 등 다방면에서 혜택을 제공하고 있다. LGL 입주 기업은 그동안 150개 이상 혁신 신약 물질과 플랫폼을 개발해 누적 30억 달러(약 4조 6140억원)의 투자를 유치했다.