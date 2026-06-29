호남에 800조… 반도체 메가시티 뜬다

대한민국 대도약 3대 프로젝트

이미지 확대 반도체 투톱과 손잡은 李 이재명 대통령이 29일 청와대 영빈관에서 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트 국민보고회’에서 이재용(오른쪽) 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장과 손을 잡고 기념촬영을 하고 있다. 이 대통령은 이날 대규모 투자 계획을 밝힌 두 회장을 향해 “국가 영웅 또는 국민 영웅이라고 불러드리고 싶다”고 말했다.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 반도체 투톱과 손잡은 李 이재명 대통령이 29일 청와대 영빈관에서 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트 국민보고회’에서 이재용(오른쪽) 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장과 손을 잡고 기념촬영을 하고 있다. 이 대통령은 이날 대규모 투자 계획을 밝힌 두 회장을 향해 “국가 영웅 또는 국민 영웅이라고 불러드리고 싶다”고 말했다.

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이미지 확대 서남권(호남) 반도체 클러스터 후보지 중 하나인 광주 첨단3지구 일대 모습. 광주 북구와 광산구, 전남 장성군에 걸쳐 있다. 정부는 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 기업으로부터 800조원의 투자를 유치해 서남권을 수도권에 이은 제2의 반도체 생산기지로 조성하겠다고 밝혔다.

광주 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 서남권(호남) 반도체 클러스터 후보지 중 하나인 광주 첨단3지구 일대 모습. 광주 북구와 광산구, 전남 장성군에 걸쳐 있다. 정부는 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 기업으로부터 800조원의 투자를 유치해 서남권을 수도권에 이은 제2의 반도체 생산기지로 조성하겠다고 밝혔다.

광주 이지훈 기자

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세줄 요약 삼성전자와 SK하이닉스가 전남·광주에 800조원을 투입해 반도체 클러스터를 짓고, 정부는 충청 패키징과 영남 소부장, 울산·세종·강원 AI 데이터센터를 함께 추진했다. 이재명 대통령은 수도권 한계를 넘어 지역을 새 성장축으로 삼겠다고 밝혔다. 호남 800조 투자, 반도체 클러스터 조성

충청 패키징·영남 소부장, 삼각축 구축

AI 데이터센터 분산, 균형발전 가속

2026-06-30 1면

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삼성전자·SK하이닉스가 전남·광주에만 800조원을 투자해 ‘반도체 클러스터’를 짓는다. 호남권 반도체 공장 추진을 공식화한 것이다. 현실화하면 전남광주통합특별시는 경기 용인에 이어 제2의 국가 반도체 기지로 거듭나게 된다. 정부는 ‘인공지능(AI) 데이터센터’를 울산·세종·강원 동해에 나눠 짓는 데 550조원을 투자한다. 반도체 강국 한국의 경제 성장과 ‘5극 3특’ 국가균형발전을 동시에 달성할 새로운 로드맵이 나온 것이다.정부는 29일 청와대 영빈관에서 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에서 “서남권을 ‘지역경제 성장 1호’ 모델로 선정하고 제2의 반도체 생산기지로 조성할 것”이라고 밝혔다. 이재용 삼성전자 회장은 후보지로 광주를, 최태원 SK그룹 회장은 서남권을 언급했다. 두 기업은 이 지역에 반도체 메모리 팹(공장)을 2기씩 총 4기를 구축할 계획이다.김정관 산업통상부 장관은 브리핑에서 “인허가부터 건축 기간을 획기적으로 단축해 생산 능력을 신속히 확충할 계획”이라면서 “메모리 반도체의 압도적인 시장 지배력과 초격차를 유지해 가겠다”고 밝혔다.이재명 대통령은 “기존 경기 용인·평택을 중심으로 한 사이트는 이미 한계에 이르렀다﻿”면서 “지금 계획된 사이트에서 팹을 신속하게 완료해 지금보다 매우 앞당겨서 반도체 생산을 이뤄내게 될 것”이라고 말했다.대기업의 호남 투자가 정부의 압박으로 이뤄진다는 일각의 주장에 대해 이 대통령은 “호남 지역이 장기간 개발에서 소외되면서 오히려 이것이 기회 요인이 된 측면이 있다”며 “용수도 풍부하고 특히 신재생에너지가 풍부한 곳이 바로 서남 해안 일대”라고 반박했다.﻿이어 “우리 기업이 3대 메가프로젝트의 거점으로 지역을 선택한 이유도 바로 이 때문이다. 기업은 성장과 이윤이 중요하다. 그 점을 인정해야 한다”며 자발적인 투자임을 강조했다. 그러면서 “균형 발전과 새로운 AI 반도체 거점의 수요가 일치한다는 측면에서 이번 발표가 특별한 의미가 있다”고 덧붙였다.충청권은 81조원을 투자해 ‘반도체 패키징(반도체 포장·연결) 거점’으로 육성한다. 충남 천안·아산에는 신규 고대역폭메모리(HBM) 팹을 짓고, 충북 청주에는 HBM 패키징 투자를 지원한다.부산·울산·경남 등 동남권과 대구·경북 등 대경권은 ‘소부장 혁신 거점’으로 조성한다. 부산에는 전력반도체 제2 공공 팹을, 경북 구미에는 시스템 반도체 인프라를 구축한다.AI의 ‘심장’ 격인 ‘AI 데이터센터’는 동남권·충청권·강원권에 나눠 짓는다. 울산에는 SK가 1GW, 세종에는 네이버가 1GW, 강원 동해에는 GS가 2.4GW 규모의 AI 데이터센터를 구축한다. 정부는 SK텔레콤과 5GW 규모의 AI 데이터센터를 2035년까지 총 15GW 규모로 확장하는 2단계 프로젝트를 추진한다.삼성과 SK는 서남권 반도체 클러스터를 포함해 이날 총 4755조원에 이르는 국내 투자를 하겠다고 밝혔다. 삼성은 미래 산업 발전을 위해 총 2655조원을 쏟기로 했다. 평택캠퍼스 및 용인 국가산업단지를 비롯한 반도체 클러스터 육성 등에 2030조원을 투자한다. 이 중 서남권에는 425조원이 투입된다. AI 반도체, 로봇, 배터리, 정보기술(IT) 부품·소재를 중심으로 호남·충청·영남권에는 625조원을 투자한다. SK는 AI 데이터센터 프로젝트에 2035년까지 약 1000조원, 반도체 공급 확장 프로젝트에 약 1100조원을 계획하고 있다고 밝혔다. 이를 위해 향후 10년간 연평균 100조원 이상의 국내 투자를 계속 집행할 계획이다.이 대통령은 이날 “반도체와 피지컬 AI, AI 데이터 센터가 대도약을 위한 삼각 축”이라﻿고 강조했다. 정부는 반도체 벨트 구축 ‘속도전’에 나선다. 김 장관은 “수도권의 반도체 생산 능력을 5년 이내에 2배로 확대하기로 했다”며 “2040년대 중후반으로 계획된 팹 구축 시기를 2030년대 중반까지 최대 12년을 획기적으로 단축할 것”이라고 말했다.정부는 ‘기업형 첨단도시’ 조성 계획도 구체화했다. 지방 첨단 산업단지와 신도시를 결합해 ‘직주근접’(직장과 주거지가 가까운 것)이 보장되는 도시를 만드는 구상이다.