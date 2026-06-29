외국인 7.7조 ‘매도 폭탄’… 원달러 환율, 또 금융위기 이후 최고치

세줄 요약 원달러 환율이 1545.2원으로 마감하며 글로벌 금융위기 이후 17년 3개월 만에 최고치를 찍었다. 외국인의 7조7000억원대 순매도와 중동 긴장 재고조 우려가 겹치며 상승 압력이 커졌고, 코스피는 약세로 마쳤다. 원달러 환율 1545.2원 마감, 금융위기 후 최고치

외국인 7조7000억원대 순매도, 환율 상승 압력

중동 긴장 재고조 우려, 안전자산 선호 확대

이미지 확대 29일 서울 외환시장에서 원달러 환율은 글로벌 금융위기 후 최고 수준인 1540원대 중반에서 주간 거래를 마쳤다. 사진은 이날 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 표시되고 있는 원달러 환율. 2026.6.29 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 29일 서울 외환시장에서 원달러 환율은 글로벌 금융위기 후 최고 수준인 1540원대 중반에서 주간 거래를 마쳤다. 사진은 이날 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 표시되고 있는 원달러 환율. 2026.6.29 연합뉴스

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29일 서울 외환시장에서 원달러 환율이 전 거래일보다 13.2원 오른 1545.2원에 주간 거래를 마감했다. 종가 기준으로 글로벌 금융위기였던 2009년 3월 9일(1549.0원) 이후 17년 3개월여 만에 최고치다.환율은 이날 4.5원 오른 1536.5원에 거래를 시작해 상승 폭을 키웠고, 오후 1시 22분쯤엔 1545.7원까지 오르기도 했다.환율은 전 거래일에 10.7원 내렸으나, 이날 하루 만에 다시 오름세로 돌아서 전 거래일 하락폭을 모두 반납하고 더 올랐다.주간 거래 종가 기준 환율은 지난달 15일부터 한 달 이상 1500원대를 유지하고 있다.이날도 국내 주식시장에서 외국인들의 ‘매도 폭탄’이 이어지며 환율이 상승 압력을 받았다.외국인은 이날만 7조 7000억원가량의 주식을 팔아치우며 7거래일째 순매도를 이어갔다. 기관과 개인은 각각 2조 9000억원가량, 4조 6000억원가량에 이르는 순매수로 지수를 방어했다.외국인 매도 영향 등으로 코스피는 0.20% 내린 8394.65에 거래를 마쳤다.지난 주말 사이 중동 지역 긴장이 다시 고조될 수 있다는 우려가 커진 점도 환율 상승 요인으로 분석된다.앞서 미국과 이란은 휴전 발효 11일 만에 서로를 향한 공격을 단행했다.