LG전자 베스트샵 중동본점, 새단장 OPEN 기념 신혼·입주·구독 특화 행사 진행

세줄 요약 LG전자 베스트샵 중동본점이 새단장 OPEN을 기념해 7월 한달간 신혼·입주·구독 특화 행사를 열었다. TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 생활가전을 비교 상담하고, 다품목 구매 혜택과 사은품, 바스에어 체험, 구독 서비스 안내도 함께 제공했다. 중동본점 새단장 OPEN 기념 행사 진행

신혼·입주·구독 고객 맞춤 상담 강화

다품목 혜택·사은품·체험존 운영

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LG전자 공식 판매 채널인 LG전자 베스트샵 중동본점이 새단장을 기념해 ‘새단장 OPEN’ 행사를 진행한다고 밝혔다.이번 행사는 부천 중동 지역 신혼·입주·구독 특화 매장으로 운영되는 중동본점의 새단장을 기념해 마련됐으며, 프리미엄 LG 가전을 준비하는 고객을 대상으로 다양한 구매 혜택과 맞춤형 상담 서비스를 제공하는 것이 특징이다.행사 기간은 7월 1일부터 7월 31일까지 한달간이다. 행사 기간 고객은 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 주요 생활가전을 비롯한 LG전자 가전을 비교하고 상담받을 수 있다.중동본점은 새단장 오픈에 맞춰 신혼가전과 입주가전을 준비하는 고객을 위한 상담을 진행한다. 담당 매니저가 고객의 주거 공간, 가족 구성, 생활 패턴을 고려해 가전 구성을 제안하며, 다품목을 준비해야 하는 고객의 제품 선택을 지원한다.특히 웨딩·입주·이사 고객을 위한 맞춤형 혜택도 함께 운영된다. 신혼집에 필요한 필수가전부터 새집 입주 시 교체가 필요한 생활가전까지 고객 상황에 맞춘 제품 상담이 가능하며, 행사 기간 제공되는 구매 혜택을 통해 합리적인 가전 마련 기회를 제공할 예정이다.다품목 구매 고객을 위한 혜택도 마련된다. 냉장고, 세탁기, TV, 에어컨 등 여러 생활가전을 동시에 구매하는 고객은 구매 품목과 금액대에 따라 추가 혜택을 확인할 수 있으며, 매장별 프로모션과 사은품 혜택도 함께 상담받을 수 있다.새단장 오픈을 기념한 매장 단독 특별 혜택과 구매 금액대별 사은품 증정 이벤트도 함께 운영된다. 행사 기간 일정 금액 이상 구매 고객에게는 햄튼, 테팔, 한국도자기 등 다양한 인기 브랜드 사은품을 선택 제공할 예정이며, 구매 금액대와 제품 구성에 따라 추가 혜택도 상담받을 수 있다.이와 함께 최근 출시 이후 높은 관심을 받고 있는 바스에어 행사도 동시에 진행된다. 바스에어는 욕실 공간의 공기와 쾌적함을 관리할 수 있는 제품으로, 위생적인 생활 환경을 중요하게 생각하는 고객들에게 주목받고 있다. 특히 어린 자녀를 키우는 가정에서는 욕실 환경 관리에 대한 관심이 큰 만큼, 이번 행사를 통해 바스에어 제품 상담과 관련 혜택을 함께 확인할 수 있어 눈길을 끈다.가전 구독 고객을 위한 기획전도 함께 진행된다. LG전자 가전 구독은 초기 비용 부담을 줄이면서 필요한 가전을 이용할 수 있는 서비스로, 계약 기간 내 무상 A/S 혜택과 주기적인 케어 서비스, 일부 품목 소모품 지원 등 다양한 관리 혜택을 제공한다. 중동본점은 구독 특화 매장으로서 고객에게 제품 구매와 구독 이용 방식을 비교 상담할 수 있도록 전문 안내를 제공할 계획이다.또한 중동본점은 이번 새단장을 통해 고객 체험형 쇼핑 환경도 강화했다. 다양한 프리미엄 가전을 직접 살펴보고 제품 기능을 체험할 수 있도록 매장 환경을 구성했으며, 전문 매니저의 1:1 상담을 통해 제품 비교부터 구매 혜택 안내까지 한 번에 받을 수 있도록 했다.LG전자 베스트샵 중동본점 관계자는 “이번 새단장 OPEN 행사는 신혼·입주 고객은 물론 가전 구독을 고려하는 고객들에게 실질적인 혜택과 편리한 상담 경험을 제공하기 위해 마련됐다”며 “앞으로도 고객의 공간과 라이프스타일에 맞춘 전문 상담과 프리미엄 가전 체험 환경을 통해 만족도 높은 서비스를 제공할 계획”이라고 밝혔다.