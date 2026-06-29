팔도테크팩, 450톤 사출기 추가 도입… 생산 역량 강화 및 무차입 경영 지속

세줄 요약 팔도테크팩이 450톤 사출기 1대를 추가 도입해 음료용 뚜껑과 사출형 뚜껑·용기 생산 능력을 높였다. 고객 수요에 대응할 기반을 넓히는 한편, FSSC22000과 ISO9001 인증을 바탕으로 품질·식품안전 관리도 강화하고 있다. 2022년 8월 이후 무차입 경영을 유지하며 재무 안정성도 지키고 있다. 450톤 사출기 추가 도입으로 생산능력 확대

음료용 뚜껑·용기 생산 기반 강화

무차입 경영 유지로 재무 안정성 확보

이미지 확대 사출기 토요코리아 모델 si-450 / 출처: 팔도테크팩 닫기 이미지 확대 보기 사출기 토요코리아 모델 si-450 / 출처: 팔도테크팩

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국내 종합 포장재 전문기업 팔도테크팩이 지난 5월 450톤 사출기를 추가 도입하며 생산 역량 확대에 나섰다. 회사는 설비 투자와 함께 2022년부터 이어온 무차입 경영을 유지하며 안정적인 재무 구조를 기반으로 지속 가능한 성장을 이어가고 있다고 밝혔다.팔도테크팩은 변화하는 포장재 시장 수요에 대응하고 제품 포트폴리오를 확대하기 위해 450톤 사출기 1대를 새롭게 도입했다. 이번 설비 확충으로 음료용 뚜껑과 사출 방식의 뚜껑·용기 생산 능력이 향상될 것으로 전망된다. 또한 고객사의 수요에 대응할 수 있는 생산 기반을 마련했다는 설명이다.생산 능력 확대와 함께 품질 및 식품안전 관리도 진행 중이다. 식품 포장재의 위생과 안전성을 확보하기 위해 식품안전시스템 인증인 FSSC22000과 품질경영시스템 ISO9001 인증을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 품질 기준을 충족하는 포장재를 공급하고 있다.팔도테크팩 측은 “재작년 설립 이래 최대 매출을 달성했다. 이에 그치지 않고 공격적인 설비 투자로 지속 가능한 성장 기반 마련과 경영 체계 강화에도 주력하고 있다”라며 “대내외적인 경제 불확실성과 고물가 기조 속에서도 2022년 8월 이후 무차입 경영을 확고히 유지하며 업계 최고 수준의 재무 안정성을 증명하고 있다”고 밝혔다.이어 “이번 450톤 사출기 추가 도입은 제품 포트폴리오를 다양화하기 위한 선제적 투자의 일환”이라며 “앞으로도 FSSC22000 등 글로벌 스탠다드에 부합하는 철저한 품질·안전 관리를 이어가는 것은 물론, 무차입 경영을 통한 재무 안정성을 기반으로 지속성장 가치경영을 극대화하고 사회에 기여하는 기업이 되도록 노력하겠다”고 전했다.