석유 최고가 첫 인하… 주유소 기름값 1800원대로

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석유 최고가 첫 인하… 주유소 기름값 1800원대로

홍윤기 기자
홍윤기 기자
입력 2026-06-29 01:47
수정 2026-06-29 01:47
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석유 최고가 첫 인하… 주유소 기름값 1800원대로
석유 최고가 첫 인하… 주유소 기름값 1800원대로 정부는 지난 27일 0시부터 7차 석유 최고가격을 리터(ℓ)당 150원 인하해 휘발유는 1784원, 경유 1773원, 등유 1380원 등으로 각각 지정했다. 정부가 이란전쟁으로 석유 최고가격제를 도입한 이후 가격을 인하한 것은 106일 만에 처음이다. 사진은 서울 시내 한 주유소에서 28일 휘발유와 경유 가격을 1800원대로 게시한 모습.
홍윤기 기자


정부는 지난 27일 0시부터 7차 석유 최고가격을 리터(ℓ)당 150원 인하해 휘발유는 1784원, 경유 1773원, 등유 1380원 등으로 각각 지정했다. 정부가 이란전쟁으로 석유 최고가격제를 도입한 이후 가격을 인하한 것은 106일 만에 처음이다. 사진은 서울 시내 한 주유소에서 28일 휘발유와 경유 가격을 1800원대로 게시한 모습.

홍윤기 기자
2026-06-29 B2면
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