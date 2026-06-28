“BYD 중국차 편견, 기술·체험으로 줄였다”

류쉐량 부총재 “한국 전시장 34곳”

3750만원 PHEV ‘씨라이언6’ 공개

이미지 확대 류쉐량 BYD그룹 부총재가 지난 26일 부산 해운대구 벡스코에서 열린 ‘2026 부산모빌리티쇼’의 BYD 부스 회의실에서 기자들의 질문에 답변하고 있다.

BYD코리아 제공 닫기 이미지 확대 보기 류쉐량 BYD그룹 부총재가 지난 26일 부산 해운대구 벡스코에서 열린 ‘2026 부산모빌리티쇼’의 BYD 부스 회의실에서 기자들의 질문에 답변하고 있다.

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세줄 요약 BYD는 기술력을 꾸준히 알리고 소비자 시승과 소통을 늘리며 중국산에 대한 편견을 낮췄다고 설명했다. 올해 국내 수입차 시장 4위에 오르며 판매도 늘었고, 블레이드 배터리와 PHEV 신차로 경쟁력을 강조했다. 기술 소개와 시승 체험으로 편견 완화

국내 수입차 시장 4위, 판매 7023대 기록

전시장 확대와 서비스센터 확장 계획

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류쉐량 BYD그룹 부총재가 BYD의 한국 시장 안착에 대해 기술력을 바탕으로 소비자 접점을 늘리며 중국산에 대한 편견과 저항감을 낮춘 결과라고 설명했다.류 부총재는 지난 26일 부산 해운대구 벡스코에서 열린 ‘2026 부산모빌리티쇼’ 간담회에서 “비결은 없다. 지속적으로 소비자들에게 기술을 소개했고, 많은 소비자가 차를 직접 시승해 피드백을 줬다”고 말했다.올해 BYD는 국내 수입차 시장에서 테슬라, BMW, 메르세데스-벤츠에 이어 4위에 올랐다. 카이즈유데이터연구소에 따르면 BYD는 올해 1~5월 국내 수입 승용차 시장에서 7023대를 판매했다. 지난해 4월 국내 출시 이후 12월까지 기록한 누적 판매 대수 6097대보다 많다. 류 부총재는 한국 시장에 대해 “매우 성숙한 자동차 시장”이라며 “지난 1년간 34개 전시장을 열었고, 한국 소비자와 만나고 소통했다”고 말했다.BYD는 자체 개발한 블레이드 배터리로 안전성과 효율성을 강조했다. 또 부산모빌리티쇼 현장에서 이를 적용한 플러그인 하이브리드(PHEV) 모델 ‘씨라이언 6 DM-i’를 국내에 처음 공개했다. 가격은 3750만원으로 6000만원대 이상인 기존 수입 PHEV 스포츠유틸리티차(SUV)와 비교해 상대적으로 저렴하다. 또 한국 소비자의 사용성을 높이려 티맵과 FLO, 카카오맵 등 국내 서비스와 연동했다.류 부총재는 “하반기에도 전시장을 지속적으로 열고, 서비스센터도 계속 확장해 나갈 계획”이라며 “소비자를 안심시키는 것이 최우선”이라고 말했다. 다만 한국 내 생산 가능성에 대해서는 “현 단계에서 계획은 없다”고 선을 그었다.