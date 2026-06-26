공항철도, 국제표준 안전보건경영시스템 ‘ISO 45001’ 인증마크 획득

세줄 요약 공항철도가 국제표준화기구가 공인하는 안전보건경영시스템 ISO 45001 인증을 받았다. 2020년 KOSHA-MS 인증에 이어 국내외 기준을 모두 충족하는 체계를 갖추며, 위험요인 사전 발굴과 산업재해 예방 중심의 관리 수준을 높였다. ISO 45001 인증 획득, 국제표준 안전보건체계 강화

KOSHA-MS 이어 국내외 기준 충족, 관리체계 고도화

위험요인 사전 발굴·개선, 예방 중심 안전관리 지속

이미지 확대 ISO 45001 인증 수여식(오른쪽부터 김충식 공항철도 안전실장, 한국품질재단 송지영 대표) /출처=공항철도 닫기 이미지 확대 보기 ISO 45001 인증 수여식(오른쪽부터 김충식 공항철도 안전실장, 한국품질재단 송지영 대표) /출처=공항철도

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공항철도(주)(이하 공항철도)가 국제표준화기구가 공인하는 안전보건경영시스템인 ‘ISO 45001’ 인증을 받았다고 26일 밝혔다.‘ISO 45001’은 국제표준화기구(ISO)가 제정한 글로벌 최고 권위의 안전보건 경영 체계로, 사업장 내 유해 위험 인자를 사전에 발굴·관리하고 산업재해를 예방하는 시스템 구축 여부를 심사해 인증하는 제도다.지난 25일 공항철도 본사(인천시 서구)에서 열린 인증 수여식에는 김충식 안전실장과 안종혁 노동조합 위원장, 인증 심사를 진행한 한국품질재단(KFQ) 송지영 대표 등 양측 주요 관계자들이 참석했다.공항철도는 2020년 한국산업안전보건공단의 국내 안전보건경영시스템 기준인 ‘KOSHA-MS’를 인증받아 안전보건관리체계를 안정적으로 구축해 운영해 왔으며, 이번에 국제표준인 ‘ISO 45001’까지 취득하면서 국내외 기준을 모두 충족하는 고도화된 안전보건관리체계를 완성하게 됐다.‘KOSHA-MS’는 한국산업안전보건공단에서 국내외 기준을 반영해 개발한 안전보건경영체제로, 사업장의 자율적인 재해예방 활동을 촉진하기 위해 심사를 거쳐 인증을 수여하고 있다.박대수 공항철도 사장은 “2020년 KOSHA-MS 인증을 통해 구축한 안전보건경영체계를 바탕으로 현장의 위험 요인을 사전에 발굴하고 개선하는 예방 중심의 안전관리를 지속해왔다”며 “이번 ISO 45001 인증을 계기로 국제 표준에 부합하는 안전보건 경영 수준을 더욱 강화해 직원과 고객 모두가 안심할 수 있는 철도 운영 환경을 만들어 가겠다”고 밝혔다.