구조 활동가 마이클 에반스, 임팩트 북 어워드 후보 선정

세줄 요약 구조 활동가이자 작가인 마이클 에반스가 철학서 ‘더 리얼 매트릭스 리로디드’로 인터내셔널 임팩트 북 어워드 파이널리스트에 선정됐다. 한국어판을 함께 만든 디아 등 아시아 아티스트들도 시상식에 동행했다. 임팩트 북 어워드 파이널리스트 선정

한국·중국 아티스트 시상식 동행

구조 활동 경험이 집필 배경

이미지 확대 마이클 에반스 신작 ‘엘라라(Elara)’ 키 비주얼. 인터내셔널 임팩트 북 어워드(International Impact Book Awards) 파이널리스트 선정 마크와 함께 공개됐다. 본작은 ‘더 리얼 매트릭스 리로디드’ 속 인물 ‘엘라라’를 실화에 기반해 단독 작품으로 확장한 신작 닫기 이미지 확대 보기 마이클 에반스 신작 ‘엘라라(Elara)’ 키 비주얼. 인터내셔널 임팩트 북 어워드(International Impact Book Awards) 파이널리스트 선정 마크와 함께 공개됐다. 본작은 ‘더 리얼 매트릭스 리로디드’ 속 인물 ‘엘라라’를 실화에 기반해 단독 작품으로 확장한 신작

이미지 확대 4월 작가 마이클 에반스(왼쪽에서 5번째)가 디아(DIA, 왼쪽에서 4번째) 등 한국 협업팀(왼쪽부터 박은희 작가, 킴스노트 뮤지컬 패밀리, 승희 등)과 서울에서 만났다. 닫기 이미지 확대 보기 4월 작가 마이클 에반스(왼쪽에서 5번째)가 디아(DIA, 왼쪽에서 4번째) 등 한국 협업팀(왼쪽부터 박은희 작가, 킴스노트 뮤지컬 패밀리, 승희 등)과 서울에서 만났다.

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구조 활동가이자 작가인 마이클 에반스(Michael Evans)가 오는 10월 미국 로스앤젤레스에서 개최되는 인터내셔널 임팩트 북 어워드(International Impact Book Awards)의 파이널리스트로 선정됐다. 후보작은 자존감과 정체성을 다룬 철학 서적 ‘더 리얼 매트릭스 리로디드(The Real Matrix Reloaded)’로, 현재 한국어판이 출간된 상태다.이번 시상식에는 한국어판 내레이션과 크리에이티브 기획을 함께한 싱어송라이터 디아(DIA), 중국어판 정서적 톤을 형성해 온 보이스 아티스트 장먀오먀오 등 에반스와 함께해 온 한국ㆍ중국 아티스트들이 동행할 예정이다. 디아는 7월 별도 공연도 앞두고 있다.‘더 리얼 매트릭스 리로디드’ 출간 이후 에반스가 운영하는 유튜브 채널은 구독자 329만명, 누적 조회수 약 6000만회를 기록 중이다. 주 시청층은 한국을 포함한 아시아권 여성 독자로 구성돼 있다. 회사 측은 해당 콘텐츠가 단순 자기계발을 넘어 여성의 정서적 자립을 돕는 취지로 소비되고 있다고 설명했다.에반스의 이력은 출판계가 아닌 구호 현장에서 시작됐다. 그는 미국 민간 보안 기업 USPA 네이션와이드 시큐리티(USPA Nationwide Security)의 공동 창립자이며, 비영리 단체 킹스맨을 통해 21년 동안 실종 및 인신매매 피해 여성 구조 활동을 수행했다. 그는 현장에서 접한 피해자들의 심리적 트라우마가 집필의 계기가 됐다고 전했다. USPA는 국제 셀럽들의 경호를 담당해 온 업체로, 에반스는 2023년 프랑스 방송사 TF1의 프로그램 ‘50’ Inside’에 출연한 바 있다.신작 ‘엘라라(Elara: How Losing Herself Became the Road Back Home)’의 주인공 엘라라는 본래 ‘더 리얼 매트릭스 리로디드’에 등장한 중심인물로, 기대와 압박 속에서 본래의 자신으로부터 멀어지는 캐릭터다. 신작은 이 인물을 실화에 기반해 단독 작품으로 확장한다. 북한을 탈출해 착취 상황에서 살아남고 미국 마이애미비치에서 구조된 한 여성이 자기 자신에게로 돌아가는 여정을 따라간다. 탈북 작가이자 ‘죽을 용기(The Courage to Die)’의 저자 박은희 작가가 자문으로 참여해 북한의 일상, 침묵과 수치심, 생존의 심리적 비용을 작품에 더했다.한국에서는 디아, 승희, 킴스노트 뮤지컬 패밀리(Kim‘s Note Musical Family)가 한국어판 사운드와 정서적 정체성을 함께 만들었고, 베트남 가수 루비와 장먀오먀오를 비롯한 아시아 아티스트들이 각국 언어판 제작에 참여했다. 에반스는 이러한 작업을 번역을 넘어선 문화 간 소통으로 정의했다.‘엘라라’는 어른용 단행본과 어린이용 그림책 ‘리틀 엘라라(Little Elara)’가 동시 출간되는 모녀 2부작이다. 어린이 그림책에 동반된 아동용 영상은 공개 4일 만에 약 40만뷰를 기록했고, 어른 단행본의 시각적 확장으로 90분 분량의 시네마틱 영상도 마이애미 기반 프로듀서 샤를로트 폰(Charlotte Fonne) 총괄로 제작 중이다.마이클 에반스는 “구조가 한 여성을 위험에서 벗어나게 해 줄 수는 있지만 치유는 그 이후로 이어지는 긴 여정”이라며 “’엘라라’가 모녀 사이에 새로운 대화를 시작하는 계기가 되기를 바란다”고 전했다.‘엘라라’는 한국을 포함한 전 세계에 올가을 동시 공개될 예정이다.