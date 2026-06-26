씨티알모빌리티, 주주가치 제고 방안 검토… 사업 구조 개편 지속

세줄 요약 씨티알모빌리티가 알루미늄 단조와 전동화·열관리 부품 중심의 사업 구조를 다듬으며 실적 개선에 나선다. 최대주주와 경영진의 지분 매입을 포함한 주주환원 방안도 검토해 시장에 기업가치 제고 의지를 전할 계획이다. 알루미늄 단조·전동화 부품 중심 재편

최대주주·경영진 지분 매입 등 환원 검토

상장 후 매출 증가, 수익성은 과제로 남음

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씨티알모빌리티가 알루미늄 단조사업과 전동화·열관리 부품사업을 중심으로 실적 개선을 도모하는 한편, 책임경영 강화와 주주가치 제고 방안 마련에 착수했다고 밝혔다.회사 측은 최대주주와 주요 경영진이 지분 매입을 포함한 주주환원 방안을 검토하고 있다고 전했다. 시장 상황과 주주 의견 등을 수렴하여 관련 규모와 구체적 방안을 수립할 예정이며, 이를 통해 기업가치 제고 의지를 시장에 전달하겠다는 방침이다.씨티알모빌리티는 2019년 유가증권시장(KOSPI) 상장 이후 매출 외형을 확대해 왔다. 상장 당시 2920억원이었던 매출액은 2020년 3168억원, 2022년 4231억원, 2025년 4615억원으로 각각 증가했다. 반면 수익성 측면에서는 매출 성장 폭에 비등한 성과를 즉각 내지 못했다.회사 측은 이에 대해 전기차 시장 확대를 예측하고 투자를 선제적으로 집행했으나, 전기차 산업 내 일시적 수요 정체(캐즘) 현상이 발생하면서 관련 투자 성과가 단기 실적으로 직결되지 못했다고 설명했다.이에 대응해 씨티알모빌리티는 사업 구조 개편을 추진 중이다. 알루미늄 단조사업 부문은 전문성 제고를 위해 별도 법인인 씨티알에코포징으로 분할 신설하여 의사결정 체계를 구축했다. 이와 함께 종속회사인 씨티알디티에스를 합병해 구동사업 간 시너지 창출과 사업 구조 안정화를 도모했다.현재 사업 환경의 변화도 확인된다. 상장 이후 주력해 온 알루미늄 단조 부문은 기술력과 시장점유율을 바탕으로 글로벌 완성차 업체의 수주를 늘려가고 있으며, 휴머노이드, 방산, UAM 부문의 경량화 부품 분야로도 신규 수요 유치를 시도하고 있다. 단조 외 영역에서도 내연기관차, 친환경차, 전기차 부품 라인업을 확보하고 있다.기존 완성차 고객사와의 거래 관계를 바탕으로 전기차 시장 흐름에 맞춘 대응도 다각화한다. 회사는 전기차 성능 경쟁 축이 배터리 용량에서 통합 열관리 시스템으로 이동하는 추세에 맞춰 전동화 및 열관리 부품 제조 공정으로의 전환을 준비하고 있다. 이는 시장 수요 변화에 대응하기 위한 포트폴리오 조정의 일환이다.회사 측은 이번 주주환원 방안 검토를 기점으로 알루미늄 단조사업과 전동화·열관리 부품사업의 경영 성과를 가시화하는 데 집중할 계획이다. 실적 회복을 바탕으로 시장과의 소통도 지속할 예정이다.최재흔 씨티알모빌리티 대표이사는 “이번 행보는 기업가치 제고와 미래 성장성에 대한 확신을 시장과 공유하려는 차원”이라며 “사업 구조 고도화와 성장 전략이 실질적인 성과로 이어져 시장의 평가를 바꾸는 계기가 되기를 기대한다”고 밝혔다.