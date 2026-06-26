경제 [인사] 국세청 입력 2026-06-26 12:52 수정 2026-06-26 12:52 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/economy/2026/06/26/20260626500139 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 ■국세청 ◇부이사관 승진 △대변인 김상범 △혁신정책담당관 이선주 △감찰담당관 정동주 △심사1담당관 김동현 △징세과장 안민규 △상속증여세과장 신상모 △조사2과장 오미순 △대전지방국세청 성실납세지원국장 최지은 이영준 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 이번 인사에서 김상범이 새로 맡은 직책은? 대변인 감찰담당관