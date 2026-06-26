구윤철 “오늘 석유최고가격 인하…전기·가스요금 동결”

비상경제본부·경제관계장관회의 … “비상대응 조치 단계적 조정”

이미지 확대 비상경제본부회의 주재하는 구윤철 부총리 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 26일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제본부 희의 겸 경제관계장관회의 겸 민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF)에서 발언하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 비상경제본부회의 주재하는 구윤철 부총리 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 26일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제본부 희의 겸 경제관계장관회의 겸 민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF)에서 발언하고 있다.

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이미지 확대 국제유가 30% 급락해도 국내기름값은 아직 2천원대 미국과 이란 간 종전 합의로 국제유가가 최근 한 달간 30% 급락했지만, 국내 주유소 기름값은 여전히 2천원대에 머물러 있다. 지난 21일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 우리나라가 주로 수입하는 싱가포르 현물시장 두바이유 가격은 지난 5월 20일 배럴당 106.60달러에서 6월 19일 73.61달러로 한 달간 30.9% 급락했다. 유가가 상당 부분 전쟁 전 수준으로 돌아간 것이다. 이에 비해 국내 주유소 휘발유 판매 가격은 5월 셋째주 2011원에서 6월 셋째 주 2009원으로 거의 변동이 없었다. 국제유가 하락분이 국내 가격에 반영되기까지 3주 가까운 시차가 존재하는 데다 이란이 호르무즈 해협 통항료 부과를 검토하고 있어 국내 유가가 전쟁 전으로 돌아가는 데 상당한 시간이 소요될 전망이다. 사진은 같은 날 서울의 한 주유소 모습.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국제유가 30% 급락해도 국내기름값은 아직 2천원대 미국과 이란 간 종전 합의로 국제유가가 최근 한 달간 30% 급락했지만, 국내 주유소 기름값은 여전히 2천원대에 머물러 있다. 지난 21일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 우리나라가 주로 수입하는 싱가포르 현물시장 두바이유 가격은 지난 5월 20일 배럴당 106.60달러에서 6월 19일 73.61달러로 한 달간 30.9% 급락했다. 유가가 상당 부분 전쟁 전 수준으로 돌아간 것이다. 이에 비해 국내 주유소 휘발유 판매 가격은 5월 셋째주 2011원에서 6월 셋째 주 2009원으로 거의 변동이 없었다. 국제유가 하락분이 국내 가격에 반영되기까지 3주 가까운 시차가 존재하는 데다 이란이 호르무즈 해협 통항료 부과를 검토하고 있어 국내 유가가 전쟁 전으로 돌아가는 데 상당한 시간이 소요될 전망이다. 사진은 같은 날 서울의 한 주유소 모습.

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이미지 확대 경유가격 2천원선 밑으로 국제유가가 안정세를 보이며 국내 경유 가격이 2개월 만에 L당 2천원선 아래로 내려왔다.24일 한국석유공사 유가정보서비스 오피넷에 따르면 이날 오후 4시 기준 전국 주유소 평균 경유 판매가격은 L당 1999.97원으로 집계됐다. 25일 서울 시내 한 주유소에 가격 알림판이 놓여 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 경유가격 2천원선 밑으로 국제유가가 안정세를 보이며 국내 경유 가격이 2개월 만에 L당 2천원선 아래로 내려왔다.24일 한국석유공사 유가정보서비스 오피넷에 따르면 이날 오후 4시 기준 전국 주유소 평균 경유 판매가격은 L당 1999.97원으로 집계됐다. 25일 서울 시내 한 주유소에 가격 알림판이 놓여 있다. 연합뉴스

이미지 확대 수입산 계란 구매하는 시민들 25일 서울 시내 한 대형마트에 수입산 계란이 판매되고 있다. 계란 한 판 가격이 7500원대를 웃도는 등 고공행진을 이어가자 정부가 수입 계란 공급 확대에 나서면서 품절 대란을 일으켰다. 이에 따라 이마트는 미국산 계란을 추가로 풀고, 27일부터는 태국산 물량까지 더해 공급을 다변화할 예정이다. 롯데마트도 정부의 수입란 배정 일정에 맞춰 향후 수입 계란 상시 운영을 검토한다는 방침이다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 수입산 계란 구매하는 시민들 25일 서울 시내 한 대형마트에 수입산 계란이 판매되고 있다. 계란 한 판 가격이 7500원대를 웃도는 등 고공행진을 이어가자 정부가 수입 계란 공급 확대에 나서면서 품절 대란을 일으켰다. 이에 따라 이마트는 미국산 계란을 추가로 풀고, 27일부터는 태국산 물량까지 더해 공급을 다변화할 예정이다. 롯데마트도 정부의 수입란 배정 일정에 맞춰 향후 수입 계란 상시 운영을 검토한다는 방침이다. 뉴시스

이미지 확대 3분기 연료비조정단가 유지, 전기료 동결 지난 22일 오전 서울 시내의 한 건물에 전력량계가 보이고 있다. 한국전력은 올해 3분기(7~9월) 적용될 연료비조정단가를 ‘킬로와트시(㎾h)당 5원’으로 유지한다고 밝혔다. 연료비 조정단가는 2022년 3분기 이후 17개 분기 연속, 일반용 전기요금은 13개 분기 연속 동결되는 셈이다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 3분기 연료비조정단가 유지, 전기료 동결 지난 22일 오전 서울 시내의 한 건물에 전력량계가 보이고 있다. 한국전력은 올해 3분기(7~9월) 적용될 연료비조정단가를 ‘킬로와트시(㎾h)당 5원’으로 유지한다고 밝혔다. 연료비 조정단가는 2022년 3분기 이후 17개 분기 연속, 일반용 전기요금은 13개 분기 연속 동결되는 셈이다. 뉴시스

이미지 확대 구윤철 경제부총리, 비상경제본부회의 겸 경제·민생물가 특별관리 관계장관 TF회의 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 26일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의 겸 민생물가 특별관리 관계장관 TF 회의를 주재하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 구윤철 경제부총리, 비상경제본부회의 겸 경제·민생물가 특별관리 관계장관 TF회의 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 26일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의 겸 민생물가 특별관리 관계장관 TF 회의를 주재하고 있다. 뉴시스

세줄 요약 정부가 하반기 소비자물가 상승률을 3% 이내로 묶기 위해 전기·가스요금을 동결하고 1조원을 투입한 대규모 할인행사를 추진했다. 국제유가 하락을 반영해 7차 석유최고가격도 인하하고, 고유가 피해 소상공인 대출과 에너지바우처 지원도 확대한다. 하반기 물가 3% 이내 관리 방침 발표

전기·가스요금 동결, 석유최고가격 인하

할인행사·대출·바우처로 민생 부담 완화

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정부가 민생 경제 안정을 위해 전기·가스 등 주요 공공요금을 동결하는 등 하반기 소비자물가 상승률을 3% 이내로 관리하겠다고 밝혔다. 1조원을 투입해 대규모 할인 행사도 진행한다. 중동 전쟁 종전에 따라 국제유가가 하락한 만큼 7차 석유최고가격도 인하하기로 결정했다. 다만 가격이 안정될 때까지 제도는 유지한다.구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 26일 정부서울청사에서 비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의 겸 민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF)를 주재한 자리에서 “정부는 민생경제의 안정과 회복에 총력을 다하는 한편 전쟁 이후 경제 정상화와 대도약을 본격적으로 준비하고 있다”며 이렇게 밝혔다.우선 7차 석유 최고가격제를 인하하기로 했다. 구 부총리는 “7차 석유최고가격은 국제유가 하락과 민생부담, 재정여건 등을 종합적으로 감안해 현행 수준보다 인하하겠다”며 “석유류 소비자가격이 안정화될 때까지 유지하겠다”고 말했다. 7차 가격은 이날 오후 7시에 발표된다.그는 “중동전쟁 종전 업무협약(MOU) 체결 후 대외 불확실성은 점차 완화되는 모습으로, 국제유가도 하락세를 보이며 국내 경유 평균가격은 2개월 만에 2000원 밑으로 내려왔다”고 평가했다.산업통상부에 따르면 전날 오전 8시 기준 브렌트유 선물 가격은 배럴당 73.14달러로 전쟁 직전(72.48달러) 수준을 사실상 회복했다. 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)도 69.92달러를 나타내며 70달러선 아래로 하락했다. 두바이유는 67.29달러를 기록하며 오히려 전쟁 전보다 저렴해졌다.반면 국내 주유소 석유제품 가격은 거의 가격 변화가 없다. 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오전 10시 기준 국내 전국 주유소 평균 휘발유 가격은 전날보다 0.36원 내린 ℓ당 2006.19원, 경유 가격은 1.1원 내린 1997.26원을 기록하고 있다. 경유는 지난 24일 1999.97원으로 2000원대에서 내렸지만 휘발유는 여전히 소수점 자리 ‘찔끔’ 인하 속도를 보이며 2000원대를 유지하고 있다.석유 최고가격은 지난 3월 27일 2차 최고가격제 발표 이후 네 차례(3~6차) 연속 동결했다. 종전 합의 이후 국제유가는 70~80달러대로 떨어졌지만 국내 주유소 평균 가격은 여전히 2000원대를 유지해 논란이 일었다. 이에 소비자들 사이에서는 “기름값을 올릴 때는 전쟁 직후 하루 만에 올리더니 내릴 때는 2~3주가 걸리느냐”는 비판이 쏟아졌다.이와 관련 김정관 산업부 장관은 지난 22일 출입기자단 백브리핑에서 “전쟁으로 인한 유가 프리미엄이 전쟁 전 배럴당 0.5달러에서 크게 올라 지금도 20달러를 유지하고 있어 유가가 78달러여도 실제로는 98달러에 거래되고 있다”고 설명한 바 있다.구 부총리는 대규모 할인 행사 등 민생 부담 완화를 위해 1조원의 재정을 투입해 소비자 물가 상승률을 3% 이내로 관리하겠다고 강조했다.구 부총리는 “종전 MOU 후속 협상 과정 불확실성이 아직 남아 있는 가운데 고물가·고환율·고금리와 고용 둔화 등 민생부담은 지속되고 있다”며 “농축수산물 할인, 필수생계비 부담 경감, 고유가 피해 소상공인 지원 등에 1조원 규모의 재정을 투입하고 가용한 수단을 총동원해 하반기 소비자물가 상승률이 3% 이내로 관리되도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.이를 위해 7~8월 역대 최대규모 할인행사를 추진하고, 신선란 수입 물량도 6배 이상 확대해 2억개를 추가 수입한다. 노르웨이에 특사단을 파견해 노르웨이산 고등어 2000t을 직수입해 저가로 공급하고 국내산 수출 물량은 정부가 직접 수매해 소비자에게 반값으로 제공하겠다고 덧붙였다.전기·가스 요금도 동결한다. 구 부총리는 “전기·가스요금 등 주요 공공요금을 하반기에도 동결하고, LPG 부탄 판매부과금은 연말까지 한시 면제하겠다”고 예고했다.등유·LPG를 사용하는 에너지바우처 수급 가구의 경우 현재 받는 바우처에 더해 14만 7000원을 오는 10월부터 내년 5월까지 사용할 수 있도록 추가 지급하겠다고 전했다. 고속도로 통행료의 장애인·유공자 감면 대상 확대 등을 통해 유류비, 교통비 등 필수 생계비 부담도 완화할 방침이다.고유가 피해 소상공인의 지원을 위해 ‘소상공인 희망Dream(드림)’의 대출 규모도 1조 5000억원에서 3조원으로 2배 확대한다. 착한 가격업소는 추가 할인 캐시백 지원 등 인센티브를 강화하기로 했다.구 부총리는 “오늘 발표하는 고물가 대응 방안에 이어, 고환율에 따른 피해 중소기업 지원 대책 등도 조속히 마련하여 발표하겠다”며 “”고 밝혔다.구 부총리는 이날 회의에서 인공지능 대전환(AX)·녹색 대전환(GX)에 따른 고용 충격 안정 기본계획도 논의했다.그는 “기존 노동자와 취업을 준비하는 청년들 모두 산업전환에 대응할 수 있는 역량을 갖추도록 AI·녹색기술에 특화된 직업훈련을 지원하겠다”고 예고했다.특히 청년층에게는 “첨단 부문 집중 교육을 통해서 하반기 중 AI 전문 인력 1000명을 양성하고, 이러한 교육이 취업·창업으로 연결되고 일자리까지 연계되도록 해 AX·GX 시대를 적극 개척해 나갈 수 있도록 정부가 뒷받침하겠다”고 강조했다.