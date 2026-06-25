삼성바이오 “플랫폼·모달리티 연구로 생산 경쟁력 강화”

연속공정·항체플랫폼 등 연구성과

이미지 확대 정형남 삼성바이오로직스 바이오연구소장(부사장)이 ‘2026 바이오 인터내셔널 컨벤션’(바이오USA)이 개최 중인 24일(현지시간) 미국 샌디에이고 컨벤션센터에서 진행된 간담회에서 자사 기술을 설명하고 있다. 삼성바이오로직스 제공 닫기 이미지 확대 보기 정형남 삼성바이오로직스 바이오연구소장(부사장)이 ‘2026 바이오 인터내셔널 컨벤션’(바이오USA)이 개최 중인 24일(현지시간) 미국 샌디에이고 컨벤션센터에서 진행된 간담회에서 자사 기술을 설명하고 있다. 삼성바이오로직스 제공

세줄 요약 삼성바이오로직스가 바이오 USA에서 바이오연구소의 연구 현황을 공개했다. 연구소는 생산 플랫폼, 항체 플랫폼, 신규 모달리티를 축으로 S-CHOice®와 S-AfuCHO™, S-DUAL® 등을 개발하고 연속공정과 mRNA·AAV 기술을 고도화해 생산성과 비용 경쟁력을 높였다. 바이오연구소, CDMO 기술 초격차 전략 강화

생산 플랫폼·항체 플랫폼·신규 모달리티 집중

연속공정·mRNA·AAV로 생산성·비용 경쟁력 확보

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삼성바이오로직스의 바이오연구소가 미래 기술 경쟁력 확보를 통해 위탁개발생산(CDMO) 시장에서의 기술 초격차 전략에 주력하고 있다.삼성바이오로직스는 24일(현지시간) 미국 샌디에이고에서 열린 ‘2026 바이오 인터내셔널 컨벤션’(바이오 USA)에서 간담회를 열고 바이오연구소의 연구 현황을 소개했다. 2022년 7월 선행 기술 연구를 위해 설립된 이 연구소는 현재 석·박사급 연구원 인력 100여명을 보유하고 있다.연구소의 핵심 연구 영역은 크게 생산 플랫폼, 항체 플랫폼, 신규 모달리티(치료 접근법) 세 축으로 나뉜다. 생산 플랫폼 분야에서는 항체 생산성을 높인 세포주 플랫폼 ‘S-CHOice®’와 ‘S-AfuCHO™’를 개발·출시했으며, 연속공정 기술을 확보했다.특히 연속공정은 기존 대규모 배치 생산 방식과 달리 소규모 설비에서 지속적인 생산이 가능해 비용 절감과 자동화에 유리하다는 평가를 받는다. 정형남 바이오연구소장(부사장)은 “사례 연구를 통해 기존보다 약 2배 높은 생산성을 확인했다”고 밝혔다.항체 플랫폼 분야에선 이중항체 플랫폼 ‘S-DUAL®’을 앞세워 차세대 항체·약물접합체(ADC) 기술 개발에 주력하고 있다. 뇌혈관장벽(BBB) 셔틀 플랫폼 연구도 병행 중이다. 신규 모달리티 분야에서는 mRNA와 아데노부속바이러스(AAV) 연구에 집중하고 있다. 연구소는 AAV 공정 플랫폼과 자체 벡터 플랫폼을 확보했고, mRNA 공정 기술 비용을 기존보다 낮추기도 했다고 설명했다.최근 기술사업개발 그룹도 신설했다. 시장 선도 기술을 발굴해 내재화하고, 자체 개발 플랫폼의 라이선스 아웃(기술 이전)을 통해 CDMO 사업과 연계한 신규 매출을 창출하는 역할을 맡는다.정 부사장은 “연구소는 기술 경쟁력을 바탕으로 사업 확장과 미래 성장을 견인하는 역할을 하고 있다”고 강조했다.