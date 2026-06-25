그레인온, 지파운데이션에 소외된 이웃 위한 향미쌀 ‘천혜진선향’ 2톤 기부

세줄 요약 고대곡물 전문기업 그레인온이 지파운데이션에 향미쌀 ‘천혜진선향’ 2톤을 기부했다. 물품은 노인종합복지관협회로 전달돼 국내 소외 취약계층의 급식 지원에 쓰일 예정이다. 그레인온은 제품 후원과 사회공헌을 이어가고 있다. 그레인온, 향미쌀 천혜진선향 2톤 기부

지파운데이션 거쳐 취약계층 급식 지원

사회공헌 지속과 사업 다각화 병행

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고대곡물 전문기업 그레인온(대표이사 안창석)이 국제개발협력 NGO 지파운데이션(대표이사 박충관)에 국내 취약계층의 결식 예방과 생계 지원을 위해 향미쌀 ‘천혜진선향’ 2톤을 기부했다고 25일 밝혔다.후원 물품으로 전달된 ‘천혜진선향’은 그레인온이 개발한 저아밀로스 특허 기술 기반의 향미쌀 품종이다. 해당 물품은 지파운데이션을 거쳐 노인종합복지관협회에 기탁되었으며, 국내 소외 취약계층의 급식 지원에 활용될 예정이다.그레인온은 사회공헌 활동과 함께 사업 영역 다각화도 진행 중이다. 최근 이탈리아 비니거 브랜드 ‘카사베르디(Casa Verdi)’와 국내 독점 총판 계약을 체결하고 이탈리아 정통 레드와인 비니거의 국내 유통을 준비하고 있다.그레인온 안창석 대표이사는 “우리 땅에서 정성껏 키워낸 곡물이 사회적 관심과 도움이 필요한 이웃들의 식탁에 따뜻한 위로로 전해지길 바란다”며, “그레인온은 건강한 먹거리를 전하는 기업으로서 앞으로도 지파운데이션과 함께 소외된 이웃들에게 실질적인 도움을 줄 수 있는 온정 나눔을 지속해 나가겠다”고 전했다.지파운데이션 관계자는 “물가 상승 등으로 식비 부담이 큰 취약계층에게 이번 향미쌀 후원은 큰 힘이 될 것”이라며, “따뜻한 온정을 나누어 주신 그레인온에 깊은 감사를 드리며, 지원이 시급한 소외 소외된 이웃들에게 격려와 응원의 마음까지 잘 전달될 수 있도록 세심하게 살피겠다”고 전했다.한편 그레인온은 기업의 사회적 책임 이행을 위해 제품 후원을 지속하고 있다. 지난 5월 진행된 여성마라톤대회에 음료 카무트차 8,000개와 저당 단백칩 4,000개를 후원한 바 있으며, 4월에는 경기도체육대회 협찬을 진행하는 등 공익 활동을 수행 중이다.