SNS서 알려진 위드잇 볼시리즈, ‘슈돌 하루주먹밥’ 통해 관심 이어져

세줄 요약 KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에서 심형탁이 아들 하루에게 주먹밥을 만들어 주는 장면이 화제가 됐다. 방송에 나온 위드잇 볼시리즈가 SNS와 커뮤니티에서 다시 주목받았고, 육아 가정에서는 아이 식단 활용법과 제품 구성에 관심을 보였다. 심형탁·하루 식사 장면으로 제품 재조명

위드잇 볼시리즈, SNS·커뮤니티서 확산

육아 가정, 아이 식단 활용법에 관심

이미지 확대 KBS2 슈퍼맨이 돌아왔다 방송화면 캡쳐 닫기 이미지 확대 보기 KBS2 슈퍼맨이 돌아왔다 방송화면 캡쳐

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엔엘글로벌㈜이 운영하는 유아·가족 식품 브랜드 위드잇(WITHEAT)의 볼시리즈가 KBS2 예능 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 방송 이후 다시 주목받고 있다.해당 방송에서는 배우 심형탁이 아들 하루에게 주먹밥을 만들어 주는 장면이 나왔다. 하루가 주먹밥을 자연스럽게 먹는 모습도 함께 방송됐다.방송 후 온라인 커뮤니티와 SNS에는 해당 주먹밥과 관련된 게시물이 일부 게재됐다. 아이 식단에 관심 있는 부모들을 중심으로 관련 제품과 활용 방법에 대한 반응도 나타났다.방송에서 사용된 제품은 위드잇 볼시리즈로, 야채볼·소고기볼·까망볼·치즈볼 4종으로 구성된다. 야채볼은 국산 채소를 동결건조하는 방식으로 제조했다. 소고기볼은 한우를 원료로 사용했다. 까망볼은 기름에 볶지 않고 구워낸 김자반을 넣었다. 치즈볼은 자연치즈를 원료로 했다. 4종 제품은 여러 메뉴에 적용할 수 있도록 구성됐다.위드잇 관계자는 “SNS를 통해 제품을 경험한 소비자들의 후기가 꾸준히 이어지고 있다”면서 “위드잇을 운영하는 엔엘글로벌㈜는 대표와 사장이 조리사 자격증 6개를 취득하는 등의 열의를 가지고, 아이 식사 준비 과정에서 보다 편리하게 활용할 수 있는 제품을 선보이기 위해 노력하고 있다”고 밝혔다.한편 최근 육아 소비 트렌드는 원재료뿐 아니라 실제 활용 편의성과 아이의 기호까지 함께 고려하는 방향으로 변화하고 있다. 이러한 가운데 방송을 통해 소개된 위드잇 볼시리즈에도 관심이 이어지고 있다.