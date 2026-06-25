카카오뱅크, 마스턴캐피탈 인수 추진… 캐피탈업 진출

세줄 요약 카카오뱅크가 마스턴캐피탈 지분 100% 인수를 추진하며 캐피탈업에 진출했다. 올해 말 인수 절차를 마무리해 라이선스와 운영 기반을 확보하고, 비은행 여신 영역으로 사업을 넓히려 한다. 내년 할부금융 출시를 시작으로 자동차금융, 리스·렌탈, 기업금융까지 확대할 방침이다. 마스턴캐피탈 지분 100% 인수 추진

올해 말 인수 마무리, 캐피탈업 진출

내년 할부금융 시작, 자동차금융 확대

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카카오뱅크가 여신전문금융사 마스턴캐피탈 지분 100% 인수를 추진하며 캐피탈업 진출에 나선다. 은행 중심의 사업 구조를 비은행 여신 영역으로 넓혀 성장 기반을 다지려는 취지다.카카오뱅크는 마스턴캐피탈 지분 100% 인수를 추진한다고 25일 공시했다. 마스턴캐피탈은 2022년 마스턴투자운용과 NH투자증권이 공동 출자해 설립한 여신전문금융사로, 리스금융과 기업금융 등을 영위하고 있다.카카오뱅크는 이르면 올해 말 인수 절차를 마무리할 계획이다. 인수를 통해 캐피탈업 진출에 필요한 라이선스와 운영 기반을 확보한다는 방침이다. 이번 인수는 카카오뱅크가 추진 중인 기업가치 제고 계획의 일환이다.사업 확장은 할부금융부터 시작한다. 카카오뱅크는 내년 할부금융 서비스 출시를 목표로 자동차 유통 플랫폼 등과 협업해 자동차 금융 시장에 진출하고, 이후 리스·렌탈과 기업금융, 투자금융 등으로 여신 포트폴리오를 넓힌다는 구상이다.카카오뱅크 관계자는 “비대면 금융 혁신 기술력과 노하우를 캐피탈업으로 확장해 생산적 금융을 강화하겠다”고 말했다.