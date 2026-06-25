이탈리아 프리미엄 두피 케어 브랜드 마이 오가닉스(MY.ORGANICS), 한국 공식 론칭

세줄 요약 이탈리아 두피 케어 브랜드 마이 오가닉스가 한국 시장에 공식 론칭했다. 프로페셔널 라인 마이 스칼프와 데일리 케어 마이 퓨어를 선보이며, 두피 타입별 관리와 97.5% 자연유래 성분, 친환경 패키징을 내세웠다. 이탈리아 두피 케어 브랜드 한국 공식 론칭

마이 스칼프·마이 퓨어 라인 국내 공급 시작

자연유래 성분과 친환경 패키징 강조

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이탈리아의 두피 케어 브랜드 마이 오가닉스(MY.ORGANICS)가 한국 시장에 공식 론칭했다. 마이 오가닉스는 프로페셔널 두피 케어 라인인 ‘마이 스칼프(MY.SCALP)’와 데일리 케어 컬렉션 ‘마이 퓨어(MY.PURE)’를 중심으로 국내 시장 공급을 시작한다.마이 오가닉스는 2012년 이탈리아 비첸차 인근 카레(Carrè)에서 설립된 브랜드다. 자연 유래 원료와 두피 케어 기술을 결합하는 방식으로 제품을 개발해 왔으며, 헤어 케어 및 두피 관리, 헤드 스파 품목을 통해 글로벌 살롱 시장에 진입했다.한국 시장에 선보이는 주력 제품군인 ‘마이 스칼프’는 현대인의 두피 컨디션 관리에 초점을 맞춘 제품군이다. 두피 타입과 세부 상태에 맞춰 선택할 수 있도록 총 4가지 종류의 스칼프 샴푸로 세분화되어 출시됐다. 각 제품은 민감성 두피 케어, 유·수분 밸런스 조절, 딥 클렌징, 두피 진정 및 컨디셔닝 등 세부 목적에 따른 솔루션을 제공한다.함께 출시된 데일리 케어 컬렉션 ‘마이 퓨어’ 라인은 97.5% 비율의 자연유래 성분을 기반으로 한 식물성 포뮬러가 적용됐다. 해당 라인의 대표 제품들은 세정력과 사용감을 조절하여 매일 사용할 수 있는 상시 두피 케어 용도로 설계됐다.마이 오가닉스는 엄선된 자연 유래 원료를 활용하며, 전 제품을 이탈리아 현지에서 연구, 개발, 생산하고 있다. 제조 과정 외에 패키징 공정에도 친환경 요소를 도입했다. 제품 용기 및 포장재에는 사탕수수에서 유래한 바이오 기반 물질인 GREEN PE 소재를 적용하여 재활용이 가능하도록 제작했다.마이 오가닉스 관계자는 “최근 헤어 케어 시장은 스타일링 중심에서 두피 건강과 웰니스를 중시하는 방향으로 빠르게 변화하고 있다”며 “마이 스칼프와 마이 퓨어 컬렉션을 통해 두피부터 시작되는 건강한 아름다움과 프리미엄 스칼프 케어 경험을 제안하고자 한다”고 말했다.마이 오가닉스는 ‘Nature is Our Technology(자연이 우리 기술이다)’라는 브랜드 슬로건 하에 원료와 기술을 결합한 제품군을 글로벌 시장에 지속적으로 출시하고 있다. 국내 정식 수입되는 제품들은 현재 공식 홈페이지를 통해 확인 및 구매가 가능하다.