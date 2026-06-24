두나무, 재난 구호에 디지털 자산 기부 방식 도입 및 지원 진행

세줄 요약 두나무가 산불, 집중호우, 가뭄 등 재난 현장에서 성금과 비트코인, 생수, 의료차량을 잇달아 지원했다. 지난해 산불 피해에는 10억 원을, 호우 피해에는 비트코인 5개를 기부해 복구와 이재민 지원에 보탰다. 산불·호우·가뭄 재난마다 구호 지원 확대

비트코인 기부로 디지털 자산 활용 사례

생수·의료차량 등 현장 맞춤 지원 병행

이미지 확대 (사진=두나무 제공) 닫기 이미지 확대 보기 (사진=두나무 제공)

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업비트를 운영하는 두나무가 재난·재해가 발생할 때마다 신속한 구호 활동을 이어가며 디지털 자산 업계의 사회공헌 사례로 주목받고 있다.두나무는 지난해 3월 경남 산청과 경북 의성에서 발생한 산불 피해 당시 대한적십자사에 10억 원의 구호 성금을 전달했다. 이 성금은 순직 소방관과 공무원 유가족 위로금, 이재민 긴급 지원, 중증외상환자 의료비, 심리 상담 등에 사용됐다.같은 해 7월에는 충남·충북·광주 지역의 집중호우 피해 복구를 위해 사랑의열매 사회복지공동모금회에 현금이 아닌 비트코인 5개를 기부했다. 가상자산을 직접 기부한 이례적인 방식으로, 전달된 비트코인은 현금으로 전환돼 이재민 임시 주거 지원과 복지시설 복구 등에 사용됐다.이 밖에도 두나무는 지난해 9월 가뭄으로 식수난을 겪던 강릉시에는 2L 생수 100만 병을 지원했고, 올해 4월에는 재난 현장에 투입할 수 있는 재난대응의료팀 차량 5대를 대한적십자사에 기증했다.두나무 관계자는 “가상자산이 가진 신속성과 투명성이라는 기술적 장점을 기부 문화에 접목해 사회적 재난 상황에 더 기민하게 대응하고자 했다”라며 “앞으로도 디지털 자산이 단순한 투자 수단에 머무르지 않고, 우리 사회의 위기 극복을 돕는 새로운 상생의 도구로써 긍정적인 유용성을 넓혀갈 수 있도록 다각도로 고민하겠다”라고 밝혔다.