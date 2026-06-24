아이쉴드, 정보보호 국제표준 ‘ISO/IEC 27001:2022’ 인증 취득… AI 온라인 평판 관리 데이터 보안 강화

세줄 요약 AI 기반 온라인 평판 관리 플랫폼 화이트미를 운영하는 아이쉴드가 정보보호 국제표준 ISO/IEC 27001:2022 인증을 받았다. 소프트웨어 연구·개발과 공급 영역에서 고객의 민감한 데이터를 보호하기 위해 내부 보안 프로세스를 국제 기준에 맞춰 정비했다. 회사는 이를 신뢰 강화의 계기로 삼겠다고 밝혔다. 아이쉴드, ISO/IEC 27001:2022 인증 취득

화이트미 운영, 정보보호 체계 국제표준 정비

민감 데이터 보호·고객 신뢰 강화 발표

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AI 기반 온라인 평판 관리(ORM) 및 유해 콘텐츠 대응 플랫폼 ‘화이트미(WhiteMe)’를 운영하는 주식회사 아이쉴드(대표 신소현)가 정보보호 경영시스템 국제표준인 ISO/IEC 27001:2022 인증을 취득했다고 24일 밝혔다.ISO/IEC 27001은 정보보안 관리체계(ISMS)의 구축과 운영에 관한 국제 표준으로, 기업이 보유한 정보자산의 기밀성, 무결성, 가용성을 보호하기 위한 요구사항을 규정한다. 이번 아이쉴드의 인증 범위는 소프트웨어 연구·개발 및 공급 영역이다.온라인 평판 관리는 기업과 개인의 명예를 훼손하는 허위·악성 콘텐츠를 모니터링하고 대응하는 서비스로, 그 과정에서 고객의 민감한 데이터를 다수 취급한다. 아이쉴드는 이러한 사업 특성상 데이터 보호와 정보보안 관리체계가 핵심 경쟁력이라고 보고, 이번 ISO 27001 인증을 통해 내부 정보보안 프로세스를 국제 표준에 맞춰 정비했다.신소현 아이쉴드 대표는 “온라인 평판 관리는 고객의 민감한 정보를 다루는 만큼 보안이 곧 신뢰의 기반”이라며 “ISO 27001 인증을 계기로 정보보호 관리체계를 지속적으로 고도화해 고객이 안심하고 화이트미 서비스를 이용할 수 있는 환경을 만들어 가겠다”고 밝혔다.아이쉴드가 운영하는 화이트미는 누적 30만 건 이상의 유해 콘텐츠 대응 실적과 약 93%의 처리 성공률을 바탕으로 기업 고객 대상 AI 온라인 평판 관리 서비스를 제공하고 있다.