천사무료급식소, 공간 기반 ‘공간 중심 복지’ 전달 방식 수행

세줄 요약 고령 인구가 늘며 복지 수요는 커졌지만, 신청 절차와 이동 부담 때문에 실제 이용으로 이어지지 않는 ‘접근 단절’이 문제로 지적됐다. 천사무료급식소는 전국 26개 지역에서 정기 식사와 문화·생활 지원을 한 공간에 묶어, 어르신들이 자연스럽게 반복 방문하도록 돕는 공간 기반 복지 사례로 소개됐다. 고령층 복지의 핵심, 접근 단절 해소 필요

천사무료급식소, 반복 방문형 공간 복지 사례

식사·문화·생활 지원을 한곳에 묶는 구조

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고령 인구 증가와 함께 복지 수요는 확대되고 있지만, 실제 현장에서 체감되는 지원 효과는 기대에 미치지 못한다는 지적이 이어지고 있다. 특히 독거노인을 포함한 고령층의 경우, 지원 제도가 존재함에도 이를 지속적으로 이용하지 못하는 ‘접근 단절’ 문제가 주요 변수로 지적된다.복지 서비스가 마련돼 있어도 실제 이용까지 이어지지 않는 구조는 정책 설계와 현장 사이의 간극에서 발생한다. 신청 절차, 이동 부담, 심리적 거리감 등 다양한 요인이 복합적으로 작용하면서 필요한 지원이 실제 생활로 연결되지 못하는 경우가 발생한다는 분석이다.이러한 한계를 보완하기 위한 대안으로 ‘공간 기반 복지’의 필요성이 제기되고 있다. 특정 서비스를 개별적으로 제공하는 방식이 아니라, 반복적으로 방문할 수 있는 장소를 중심으로 다양한 지원을 연결하는 구조다. 이용자가 자연스럽게 서비스를 접하게 함으로써 지속적인 참여로 이어질 가능성을 높이는 방식이다.현재 천사무료급식소는 이러한 공간 기반 방식을 현장에서 구현하고 있는 사례로 거론된다. 전국 26개 지역에서 운영되는 해당 급식소는 일정한 시간과 장소를 기반으로 식사를 제공하며, 이용자들이 방문을 이어갈 수 있도록 운영 구조를 구축했다.이 과정에서 어르신들의 외출을 이끌어내는 방식이 특징으로 꼽힌다. 별도의 안내 없이도 일정한 시간에 맞춰 움직이는 구조가 형성되면서 외부 활동이 생활의 일부로 자리 잡게 된다. 이는 편의 제공을 넘어 이용자의 행동 패턴에 영향을 미치는 요소로 작용한다.또한 해당 공간에서는 식사 제공 외에도 문화 활동, 체험 프로그램, 생활 지원 등이 함께 운영되면서 기능이 확장되고 있다. 하나의 공간에서 여러 서비스를 동시에 접할 수 있는 환경을 조성해 기존에 필요한 서비스를 각각 찾아야 했던 구조에서 하나의 공간 중심 복합 지원 형태로 전환을 시도하고 있다.복지 현장 관계자들은 혼자 생활하는 고령층의 경우 특정 장소를 중심으로 활동이 형성되면서 생활 유지에 영향을 미친다고 설명한다. 복지 전문가들은 고령사회가 심화될수록 무엇을 제공하느냐보다 어떻게 접근하게 하느냐가 중요한 기준이 될 것이라며, 반복 이용 가능한 공간 기반 구조가 하나의 대안이 될 수 있다고 분석했다.