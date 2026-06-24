그레인온, 세이브더칠드런에 취약계층 아동 지원 위한 ‘천혜진선향’ 향미쌀 2톤 후원

세줄 요약 고대곡물 전문기업 그레인온이 세이브더칠드런에 신제품 향미쌀 ‘천혜진선향’ 2톤을 후원했다. 저아밀로스 특허를 받은 국산 품종으로, 국내 취약계층 아동과 가정에 전달돼 결식 예방과 영양 지원에 활용될 예정이다. 그레인온, 세이브더칠드런에 향미쌀 2톤 후원

취약계층 아동 결식 예방·영양 지원 목적

국산 저아밀로스 품종 ‘천혜진선향’ 전달

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고대곡물 전문기업 그레인온(대표이사 안창석)이 국제아동권리 NGO 세이브더칠드런에 국내 취약계층 아동을 위한 향미쌀 ‘천혜진선향’ 2톤을 후원했다고 밝혔다.이번에 전달된 향미쌀은 그레인온의 신제품 ‘천혜진선향’으로, 저아밀로스 특허를 받은 국산 향미 품종이다. 해당 물품은 세이브더칠드런을 통해 국내 취약계층 아동 및 가정에 전달돼 결식 예방과 영양 지원에 활용될 예정이다.그레인온은 고대곡물 소재화 연구소를 기반으로 카무트(KAMUT), 파로(Farro) 등을 활용한 효소 및 간편식 제품을 개발하는 식품기업이다. 자체 개발한 ‘캡슐레이션 공법’ 등의 기술력을 바탕으로 ‘2025 대한민국 중소·중견기업 대상’ 기술혁신 부문을 수상했으며, 2025년과 2026년 연속으로 ‘퍼스트브랜드 대상’ 효소 부문에 선정된 바 있다.그레인온 안창석 대표이사는 “정성을 담아 만든 천혜진선향이 자라나는 아이들의 식탁에 따뜻한 위로와 힘이 되길 바란다”며 “그레인온은 곡물의 가치를 바탕으로 건강한 먹거리를 전하는 기업으로서, 미래의 주역인 아이들이 건강하게 성장할 수 있도록 앞으로도 온정을 나누는 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다”고 전했다.세이브더칠드런 관계자는 “아동들의 건강한 성장을 위해 따뜻한 나눔을 실천해 주신 그레인온에 깊이 감사드린다”며 “후원해 주신 고품질의 향미쌀은 필요한 아동들에게 소중히 전달해 건강한 식생활과 균형 있는 성장을 지원하는 데 뜻깊게 사용하겠다”고 밝혔다.한편 그레인온은 사회공헌 활동을 통해 ESG 경영을 추진하고 있다. 지난 5월 여성마라톤대회에 음료 카무트차 8,000개와 저당 단백칩 4000개를 후원했으며, 4월 경기도체육대회에도 자사 제품을 협찬하는 등 지역사회와 소외계층을 위한 지원을 이어가고 있다.