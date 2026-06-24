DK아시아, 후분양 단지 ‘신검단 로열파크씨티Ⅱ 리미티드 383’ 25일 청약 접수

세줄 요약 DK아시아가 인천 서구 신검단 로열파크씨티Ⅱ 리미티드 383세대 청약을 25일 하루 진행한다. 후분양 방식이라 완공된 주거공간과 조경, 38개 커뮤니티, 13개 라이프 서비스를 직접 확인할 수 있다. 만 19세 이상이면 청약통장 없이 신청 가능하다. 인천 서구 신검단 로열파크씨티Ⅱ 383세대 청약 접수

후분양 단지로 완공된 주거·조경·커뮤니티 확인 가능

만 19세 이상이면 청약통장 없이 전국 신청 가능

이미지 확대 로열파크씨티Ⅱ 티하우스 토파즈(사진제공 DK아시아) 닫기 이미지 확대 보기 로열파크씨티Ⅱ 티하우스 토파즈(사진제공 DK아시아)

이미지 확대 로열파크씨티Ⅱ 퀀즈 가든과 티하우스 토파즈(사진제공 DK아시아) 닫기 이미지 확대 보기 로열파크씨티Ⅱ 퀀즈 가든과 티하우스 토파즈(사진제공 DK아시아)

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시행사 DK아시아가 인천 서구 일대에 선시공 후분양 방식으로 공급하는 ‘신검단 로열파크씨티Ⅱ’ 중 ‘리미티드 383세대’의 청약 접수를 오는 25일 진행한다. DK아시아는 한국기업평판연구소가 실시한 4월 국내 시행사 브랜드평판 조사에서 1위를 기록한 바 있다.이번에 공급되는 물량은 총 1500세대 중 383세대다. 전용면적별 공급 가구 수는 ▲74㎡A 95세대 ▲74㎡B 110세대 ▲84㎡A 80세대 ▲84㎡B 98세대 등 중소형 평형으로 구성된다. 완공된 주거공간과 조경, 커뮤니티 시설 등을 수요자가 직접 확인하고 청약할 수 있는 후분양 형태로 진행된다.단지 조경은 블루엔젤, 은목서, 팽나무 등 수종을 활용했으며 상록수 비중은 약 80%다. 홍가시, 화살나무, 황금사철 등 다양한 색채의 수종이 혼합 배치됐다. 인접 도시기반시설 유지를 위해 식수대 폭을 1.5m 이상으로 설계하고 8m 이상의 가로수를 식재했다. 단지 인근에는 13만 8000㎡ 규모의 녹지 공간이 포함됐다.도시기반시설의 경우 가로수 식재 공간인 식수대 폭을 1.5m 이상으로 확보하고 높이 8m 이상의 가로수를 배치했다. 주변에는 약 13만 8000㎡ 규모의 꽃밭과 황토이십리길이 조성됐다. 단지 내 커뮤니티 및 주거 서비스로는 55인승 파워 카타마란 요트 2척 운항, 무료 셔틀버스 운행, 비거리 50m 복층형 인도어 골프연습장, 삼식 서비스 등이 계획돼 있다.앞서 지난 3월 공급된 ‘검암역 로열파크씨티 리미티드 197’은 197세대 모집에 1682건이 접수돼 평균 8.54대 1, 최고 28.60대 1의 경쟁률을 기록한 바 있다.이번 신검단 로열파크씨티Ⅱ 리미티드 383의 청약 접수는 6월 25일이며 당첨자 발표는 6월 26일, 정당 계약은 6월 27일부터 29일까지 3일간 진행된다. 거주 지역 및 청약통장 보유 여부와 관계없이 만 19세 이상이면 신청이 가능하며 재당첨 제한은 적용되지 않는다.한편 DK아시아는 인천 서구(2026년 7월 1일 검단구 분구 예정) 일대 약 260만㎡ 부지에 총 1만 6800세대를 공급하는 로열파크씨티 2단계 개발사업을 추진 중이다. 이를 위해 하나은행과 전략적 금융주관 협약을 체결해 우선 추진 사업인 8800세대의 사업비를 조달할 예정이며, 김앤장 법률사무소와 인허가 및 분쟁 대응 등을 위한 전략적 포괄 파트너십 협약을 체결했다.