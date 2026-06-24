해수부 “한국 선박 호르무즈 해협 추가 통과”…18척 남아

호르무즈 내 한국 선박 18척·선원 108명

이미지 확대 중동전쟁 이후 호르무즈 해협에 갇혀 있던 한국 선박 중 처음으로 해협을 빠져나온 HMM의 초대형 원유운반선(VLCC) ‘유니버설 위너’호가 10일 원유 하역을 위해 울산 앞바다에 도착해 해상원유하역시설인 부이로 접근하고 있다. 연합뉴스 2026.6.10 닫기 이미지 확대 보기 중동전쟁 이후 호르무즈 해협에 갇혀 있던 한국 선박 중 처음으로 해협을 빠져나온 HMM의 초대형 원유운반선(VLCC) ‘유니버설 위너’호가 10일 원유 하역을 위해 울산 앞바다에 도착해 해상원유하역시설인 부이로 접근하고 있다. 연합뉴스 2026.6.10

세줄 요약 해수부는 호르무즈 해협 내측에 대기하던 한국 선박 4척이 추가로 통과했다고 밝혔다. 이에 따라 고립된 한국 선박은 24척에서 18척으로 줄었고, 한국인 선원 108명은 여전히 남아 있다. 정부는 통항 정보 제공과 실시간 모니터링으로 안전 운항을 지원하고 있다. 한국 선박 4척, 호르무즈 해협 추가 통과

고립 선박 24척에서 18척으로 감소

한국인 선원 108명, 안전 지원 지속

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한국 선박 4척이 호르무즈 해협을 통과했다. 현재 호르무즈 내측에 고립된 한국 선박은 18척, 한국인 선원은 108명이다.해양수산부는 24일 “호르무즈 해협 내측에 대기 중이던 우리 선박 중 일부 선박이 해협을 통과하기 위해 항해를 재개했다”고 밝혔다.이번에 통과한 선박은 대형 컨테이너선과 원유 운반선으로 알려졌다. 미국과 이란 간 종전 합의 당시 호르무즈 내 한국 선박은 24척에서 이날 18척으로 줄었다.한국인 선원은 총 108명이 남아 있다. 한국 선박에 75명, 외국 선박에 33명이 탑승했다.해수부는 “우리 선박의 안전한 통항이 이뤄질 수 있도록 해협 통항 관련 정보 제공, 실시간 모니터링 등 안전 운항을 지원하고 있다”고 강조했다.