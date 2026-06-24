“국내 바이오텍 수년간 투자 한파… 中 맞서려면 대규모 지원 절실”

이승규 한국바이오협 부회장 간담회

2026-06-24 B4면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이승규 한국바이오협회 상임부회장은 22일(현지시간) 미국 샌디에이고에서 열린 바이오 USA 한국관 기자간담회에서 “역대 최대 규모의 한국관을 꾸렸지만, 한국 바이오산업이 글로벌 주목을 이어갈 시한은 오히려 짧아졌다”고 진단했다. 그는 “중국의 파이프라인 수는 현재 미국의 4분의 3 수준까지 따라왔고 한국이 그 다음”이라며 “특히 중국 바이오텍들은 저렴한 비용을 앞세워 임상 2상 초기의 개념검증(PoC) 데이터를 대거 확보해 강력한 기술수출을 성사시키고 있다”고 분석했다.문제는 중국의 공세로 글로벌 기술수출 시장의 눈높이가 PoC 완료 수준으로 높아지는 반면, 국내 바이오텍들은 수년간 이어진 투자 한파로 전임상 단계에 머무는 경우가 많다는 점이다. 이 부회장은 “정부가 추진하는 3상 지원 펀드도 의미가 있지만, 국내 바이오 생태계를 탄탄하게 만들려면 더 큰 규모의 임상 2상 지원 프로그램과 펀드가 강력하게 나와야 한다”고 강조했다. 이 부회장은 “중국의 우시USA 등은 오히려 매출이 늘었다”며 “미국 정부의 중국 견제가 바이오 산업에 분명 영향을 주고 있지만, 정치적인 부분과 경제적인 부분을 나눠서 생각해야 한다”고 덧붙였다.