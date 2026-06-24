닫기 이미지 확대 보기

‘한국수입엑스포’ 개막… 글로벌 공급망 확대 지원

한국수입협회가 주최하고 산업통상부와 대한무역투자진흥공사(KOTRA)가 후원하는 ‘한국수입엑스포 2026’이 23일 서울 강남구 코엑스에서 개최된 가운데 방문객이 매대를 살펴보고 있다. 25일까지 열리는 이번 행사는 새로운 수입선 발굴과 글로벌 공급망 확대를 지원하는 국내 유일 수입 전문 전시회로 세계 30여개국 150여개 기업이 참가해 프리미엄 식음료, 농산물, 소비재 등을 선보인다.

연합뉴스