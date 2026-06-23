제주삼다수, 미국 동부 상륙… 뉴욕·뉴저지 공략 본격화

지난 22일 약 40t 1차 물량 선적 출항

미주 최대 아시안 슈퍼마켓 체인 H마트

동부지역 매장 통해 현지 소비자 접점 확대

이미지 확대 제주도개발공사는 제주삼다수의 미국 동부 지역 수출을 확정하고 지난 22일 약 40t 규모의 1차 물량을 선적해 출항했다. 제주도개발공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주도개발공사는 제주삼다수의 미국 동부 지역 수출을 확정하고 지난 22일 약 40t 규모의 1차 물량을 선적해 출항했다. 제주도개발공사 제공

세줄 요약 제주삼다수가 미국 동부 시장 진출을 확정하고 첫 수출 물량 약 40t을 선적했다. 뉴욕과 뉴저지 H Mart 매장에서 판매를 시작하며, 청정한 화산암반수와 미네랄 강점을 앞세워 현지 소비자 접점을 넓힐 계획이다. 미국 동부 시장 진출 확정 및 첫 선적

뉴욕·뉴저지 H Mart 중심 판매 개시

북미 전역 유통망 확대 전략 추진

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

제주삼다수가 미국 동부 시장 진출에 나서며 북미 시장 공략을 본격화했다.제주도개발공사는 제주삼다수의 미국 동부 지역 수출을 확정하고 지난 22일 약 40t 규모의 1차 물량을 선적해 출항했다고 23일 밝혔다.이번에 수출된 제주삼다수는 미국 동부의 핵심 소비시장인 뉴욕과 뉴저지를 중심으로 판매된다. 특히 뉴욕은 글로벌 소비 트렌드가 빠르게 형성·확산되는 대표 시장으로, 제주삼다수가 미국 동부 소비자들과 만나는 첫 거점이라는 점에서 의미가 크다.현지 판매는 미주 최대 아시안 슈퍼마켓 체인인 H Mart 동부지역 매장을 통해 이뤄진다. 제주개발공사는 한인 교포뿐 아니라 현지 소비자들을 대상으로 제주 화산암반수의 청정성과 균형 잡힌 미네랄 성분 등 제주삼다수의 강점을 적극 알릴 계획이다.이번 미국 동부 진출은 제주삼다수의 글로벌 시장 확대 전략의 일환이다. 제주개발공사는 뉴욕과 뉴저지를 시작으로 미국 동부 지역 내 판매망을 넓히고, 향후 북미 전역으로 유통 거점을 확대해 나갈 방침이다.강성훈 제주개발공사 사장 직무대행은 “미국 동부 시장 진출은 제주삼다수가 글로벌 시장에서 소비자 접점을 확대하는 중요한 계기”라며 “앞으로도 해외 유통망을 지속적으로 확대해 제주삼다수의 품질과 가치를 세계 소비자들에게 알리겠다”고 말했다.