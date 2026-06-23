형지I＆C, 상하이 서홍교 기업서비스유한공사와 협약... 아시아·유럽 시장 공략 추진

세줄 요약 형지I＆C가 상하이 서홍교 기업서비스유한공사와 업무협약을 맺고 중국을 해외 확장의 거점으로 삼았다. 연내 상하이 쇼핑몰 팝업과 일본 숍채널 진출을 추진하며, 이탈리아 카르비코와의 제휴로 유럽·아시아 시장 공략을 강화했다. 상하이 서홍교와 협약 체결, 중국 거점화 추진

판롱티엔띠 팝업과 일본 숍채널 진출 준비

이탈리아 카르비코 제휴로 유럽·아시아 확장

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형지I＆C(대표 최혜원)가 중국을 거점으로 아시아와 유럽 시장 공략을 추진한다고 밝혔다.최근 이탈리아에서 유럽 진출의 기반을 마련한 형지I＆C는 중국 상하이 비즈니스 관련 기관들의 협력을 바탕으로 글로벌 사업 구조 강화에 나설 계획이다. 형지I＆C는 상하이를 해외 시장 확대를 위한 거점으로 활용한다는 방침이다.전략 실행을 위해 형지I＆C는 지난 18일 상하이 서홍교(시홍차오) 지역의 국영 기업 지원 전문기관인 ‘상하이 서홍교 기업서비스유한공사’와 업무협약을 체결했다. 이를 통해 중국 시장 공략을 위한 비즈니스 기반을 확보하겠다는 계획이다.이번 협약의 일환으로 형지I＆C는 연내 상하이 내 복합문화상업지구인 ‘판롱티엔띠(蟠龙天地)’에 위치한 쇼핑몰에 예작(YEZAC), 본(BON), 캐리스노트(CARRIES NOTE) 등 주요 브랜드 제품을 선보이는 팝업 스토어 전개를 추진한다.협약 대상 지역인 상하이 서홍교 지역은 초고속 철도역과 훙차오 국제공항이 결합된 복합 교통 허브의 배후지다. 상하이 도심 및 장강삼각주 주요 경제도시를 연결하는 요충지이자 무역·전시가 이뤄지는 지역으로 알려져 있다.형지I＆C는 중국 시장과 함께 일본 진출도 진행하고 있다. 국내에서 운영해 온 옴니패션 전략을 캐리스노트를 중심으로 일본 시장에도 적용할 방침이다. 그 일환으로 일본 홈쇼핑 채널인 숍채널 진출을 타진 중이다. 캐리스노트가 진입을 추진하는 일본 홈쇼핑 시장은 현지 업계 조사 기준 연간 약 6조~7조 원 규모에 달해 패션 소비 시장으로 분류된다. 형지I＆C는 일본 내 프리미엄 브랜드 고객층을 보유한 홈쇼핑 플랫폼 ‘숍채널(SHOP CHANNEL)’을 거점으로 삼아 현지 여성복 시장을 선점하겠다는 구상이다. 이에 따라 11월 본격적인 대일(對日) 수출을 목표로 오는 8월부터 패션넷의 상품 바잉(주문 발주)이 진행되며, 이후 현지 맞춤형 생산 작업에 착수할 예정이다. 캐리스노트에 이어 예작(YEZAC), BON 등 주요 브랜드의 해외 진출 가능성도 단계적으로 확대해 나갈 방침이다.형지I＆C의 글로벌 진출 전략은 최근 패션그룹형지 최병오 회장의 이탈리아 경제사절단 일정에 최혜원 대표가 동행하며 구체화됐다. 유럽 섬유·패션 시장에서 기술력을 보유한 이탈리아 프리미엄 원단 R＆D 기업 ‘카르비코’와 해외 진출을 위한 전략적 제휴를 체결하는 성과를 달성했다. 전 세계적으로 고기능성 제품에 대한 수요가 증가하고 있는 만큼, 양사의 기술력과 글로벌 네트워크를 토대로 시장 변화에 대응하고자 뜻을 모았다.카르비코가 진출해 있는 미국과 홍콩 시장의 인프라에, 형지I＆C를 비롯한 패션그룹형지의 일본·중국·동남아 네트워크를 연계해 진출 국가를 확대하고 시장 안착 속도를 높인다는 계획이 영향을 미친 것으로 분석된다.형지I＆C 관계자는 “글로벌 무역의 메카인 상하이를 전초기지로 삼아, 유럽과 아시아를 잇는 글로벌 사업 구조를 구축하게 됐다”며 “해외 인프라를 확충해 형지I＆C의 견고한 외형 성장과 수익성 강화를 주도해 나가겠다”고 밝혔다.