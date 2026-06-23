한샘, 수입 가전 맞춤형 ‘빌트인 원스톱 솔루션’ 출시

세줄 요약 한샘이 가게나우와 밀레 협업을 확대해 가구와 가전을 한 번에 해결하는 빌트인 원스톱 솔루션을 출시했다. 상담·설계·시공을 한 번에 연결해 소비자 불편을 줄이고, 프리미엄 주방 인테리어 시장을 겨냥한 전략이다. 가게나우·밀레 협업 확대, 원스톱 솔루션 출시

상담·설계·시공 일원화, 소비자 불편 해소

전용 빌트인장 도입, 프리미엄 주방 공략

이미지 확대 ‘키친바흐 스모크드오크’ 플랜에 설치된 가게나우 냉장고. 한샘 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘키친바흐 스모크드오크’ 플랜에 설치된 가게나우 냉장고. 한샘 제공

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하이엔드 수입 가전이 프리미엄 주방 인테리어의 핵심 요소로 자리 잡은 가운데 한샘이 가구와 가전을 한 번에 해결하는 원스톱 서비스로 시장 공략에 나선다.그동안 하이엔드 수입 가전을 도입하려면 소비자가 직접 인테리어 업체와 가전 매장을 오가며 설계와 시공을 따로 조율해야 했다. 이 과정에서 발생하는 가구와 가전 사이의 미세한 오차는 고스란히 소비자 불편으로 남았다. 한샘은 이러한 불편을 해소하기 위해 독일 최고급 가전 브랜드 ‘가게나우(GAGGENAU)’와 손잡고 주방 가구의 상담부터 설계, 시공이 한 번에 이뤄지는 ‘원스톱 프로세스’를 구축했다고 23일 밝혔다.국내 최초로 출시되는 키친바흐 ‘가게나우 전용 빌트인장’은 냉장고, 오븐, 와인셀러 등 가게나우의 핵심 가전 풀패키지에 최적화된 맞춤형 모듈로 설계됐다. 가전 특유의 정제된 디자인과 시각적 일체감을 높인 것이 특징이다.이번 협업으로 고객은 한샘 매장에서 ‘키친바흐 스페셜리스트’를 통해 가구와 가전을 동시에 상담받을 수 있다. 시공 역시 한샘의 ‘명장프로’가 가게나우 전문 시공기사와 협력해 설치 일정을 조율하고 오차를 최소화하는 정밀 시공으로 진행된다.한편 한샘은 또 다른 글로벌 가전 브랜드 ‘밀레(Miele)’와의 협업도 전격 확대했다. 기존 조리기기 위주의 라인업을 냉장고와 와인셀러까지 넓혔다. 실제로 지난해 한샘의 밀레 가전 연계 주방 매출은 2024년 대비 173% 급증하며 고급 빌트인 주방에 대한 높은 잠재 수요를 입증했다.