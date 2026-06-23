코레일네트웍스, 3년 연속 ‘공정채용 우수기관’ 인증 획득

세줄 요약 코레일네트웍스가 한국경영인증원 주관 공정채용 우수기관 인증을 3년 연속 획득했다. 채용 시스템과 운영, 성과 전반에서 높은 평가를 받았고, NCS 기반 평가와 블라인드 채용 준수, 불합격자 피드백 제공으로 공정성과 투명성을 강화했다. 공정채용 우수기관 인증 3년 연속 획득

블라인드 채용·NCS 평가로 공정성 강화

불합격자 피드백 제공으로 투명성 제고

이미지 확대 ▲코레일네트웍스는 지난 18일 공정하고 투명한 채용문화 정착을 위한 지속적인 노력을 인정받아 한국경영인증원(KMR) 주관 ‘공정채용 우수기관 인증’을 3년 연속 획득했다. 닫기 이미지 확대 보기 ▲코레일네트웍스는 지난 18일 공정하고 투명한 채용문화 정착을 위한 지속적인 노력을 인정받아 한국경영인증원(KMR) 주관 ‘공정채용 우수기관 인증’을 3년 연속 획득했다.

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코레일네트웍스(대표이사 전찬호)는 지난 18일 공정하고 투명한 채용 문화 정착을 위한 지속적인 노력을 인정받아 한국경영인증원(KMR) 주관 ‘공정채용 우수기관 인증’을 3년 연속 획득했다.공정채용 우수기관 인증제도는 채용 과정에서 학연·지연·성별·연령 등 편견적 요소를 배제하고 직무 능력 중심의 공정 채용을 모범적으로 운영하는 기관에 인증을 부여하는 제도로 ▲채용 시스템 ▲채용 운영 ▲채용 성과 등 3개 부문에서 59개 세부 항목을 평가한다.코레일네트웍스는 이번 평가에서 ▲공정하고 체계적인 채용 프로세스 구축 ▲NCS 기반 직업기초능력평가 포함한 전 과정에서의 블라인드 채용 준수 ▲높은 수준의 채용 만족도 등을 인정받았다.또한 불합격자에게도 응시 결과에 대한 피드백을 제공함으로써 채용 과정의 투명성을 높이고 수험자의 역량 개발을 지원하는 등 ‘공감 채용’을 실현했다는 평가를 받았다.전찬호 대표이사는 “3년 연속 공정채용 우수기관 인증은 공정성과 투명성을 채용 제도의 최우선 가치로 삼아 운영해 온 임직원들의 노력의 결과”라며 “앞으로도 직무 능력 중심의 공정한 채용을 통해 우수 인재를 확보하고, 국민이 신뢰하는 기관으로서 공정 채용 문화 확산에 앞장서겠다”고 밝혔다.