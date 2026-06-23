대전 트램 개통 늦어진다…2030년 하반기 가능 “보상 지연 등”

세줄 요약 대전 도시철도 2호선 트램 개통이 당초 2028년 하반기에서 2030년 하반기로 늦춰질 전망이다. 서대전 지하차도 구간 보상 지연, 호남선 하부 비개착 공사 야간 시공, 차량 시운전 계획 변경 등이 공기 연장 요인으로 꼽혔다. 개통 시기 2028년 말→2030년 하반기 조정 전망

서대전 지하차도 보상 지연과 후속 절차 부담

차량 시운전 변경·야간 시공 반영, 공기 연장 검토

이미지 확대 유득원 대전시 행정부시장이 23일 도시철도 2호선 트램 건설사업의 주요 공정 리스크 등을 설명하고 있다. 시 제공 닫기 이미지 확대 보기 유득원 대전시 행정부시장이 23일 도시철도 2호선 트램 건설사업의 주요 공정 리스크 등을 설명하고 있다. 시 제공

이미지 확대 대전 도시철도 2호선 트램(노면전차) 공구별 추진 현황. 시 제공 닫기 이미지 확대 보기 대전 도시철도 2호선 트램(노면전차) 공구별 추진 현황. 시 제공

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대전 도시철도 2호선 트램(노면전차) 개통이 애초 2028년 하반기에서 2030년 하반기로 늦춰진다. 서대전 지하차도 구간 보상과 차량 시운전 계획 변경 등의 영향 때문이다.유득원 대전시 행정부시장은 23일 대전시청에서 기자회견을 열고 “도시철도 2호선 트램 건설사업의 주요 공정 리스크와 차량 시운전 계획 등을 반영한 사업계획 변경에 착수했다”고 밝혔다.대전 도시철도 2호선 트램은 총연장 38.8㎞, 정거장 45개소, 차량기지 1개소 규모로 설계됐다. 2024년 12월 착공해 본선 14개 전 공구 공사가 진행 중이다.하지만 시는 공정관리 점검 과정에서 개통 시기에 영향을 미칠 수 있는 서대전 지하차도 구간 보상과 차량 시운전 계획 변경 등이 확인됐다고 설명했다.서대전 지하차도 구간은 편입토지 보상 지연에 따른 수용재결 절차 진행과 토지 및 지장물 인도 등 후속 절차가 필요하다.국가철도공단이 시행하는 호남선 하부 비개착 공사의 야간 시공 계획도 반영되면서 약 10개월의 공기 연장이 검토됐다.트램 궤도공사는 약 10개월 지연이 예상됐다. 시는 완벽한 트램 운영을 위한 시설물 검증과 안정성 확보를 위해 차량 시운전 계획 변경을 검토하고 있다.시는 보상과 시운전 등 추가 계획을 반영할 경우, 개통 시기는 당초 2028년 말에서 2030년 하반기 수준으로 조정될 것으로 전망했다. 최종 일정은 통합공정계획 수립을 통해 확정된다.유 부시장은 “대전 도시철도 2호선 트램은 시민 안전과 향후 수십 년간 안정적 운영이 무엇보다 중요한 사업”이라며 “확인된 공정 사안들을 시민들에게 투명하게 설명하고, 완성도 높은 트램 구축에 행정력을 집중하겠다”고 말했다.이어 “무리한 일정 추진보다는 안전과 품질을 확보하는 범위 내 사업을 추진하고, 향후 개통 일정과 공정관리 대책을 시민에게 상세히 설명드리겠다”고 했다.