보건산업진흥원, 바이오 USA서 K바이오-아스트라제네카 연결

세줄 요약 한국보건산업진흥원이 바이오 USA 현장에서 아스트라제네카와 ‘프로젝트 노바 글로벌 커넥트’ 세미나를 열고 국내 바이오텍 13곳과 1대1 파트너링을 진행했다. 갤럭스와 에즈큐리스의 협력 사례도 소개하며 후속 연구와 사업화 가능성을 넓혔다. 바이오 USA서 프로젝트 노바 세미나 개최

국내 바이오텍 13곳, AZ와 1대1 미팅 진행

갤럭스·에즈큐리스 협력 사례 소개

이미지 확대 한국보건산업진흥원과 아스트라제네카가 22일(현지시간) 미국 샌디에이고 힐튼 베이프론트 호텔에서 ‘프로젝트 노바 글로벌 커넥스’ 세미나를 열고 기념 사진을 촬영하고 있다.공동취재단 닫기 이미지 확대 보기 한국보건산업진흥원과 아스트라제네카가 22일(현지시간) 미국 샌디에이고 힐튼 베이프론트 호텔에서 ‘프로젝트 노바 글로벌 커넥스’ 세미나를 열고 기념 사진을 촬영하고 있다.공동취재단

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한국보건산업진흥원(이하 진흥원)이 국내 바이오 기업과 글로벌 제약사 아스트라제네카(AZ)를 잇는 협력 행사를 미국 현지에서 열었다.진흥원은 22일(현지시간) 미국 샌디에이고에서 열린 ‘2026 바이오 인터내셔널 컨벤션(바이오 USA)’에서 한국 아스트라제네카와 공동으로 ‘프로젝트 노바(NOVA) 글로벌 커넥트’ 세미나를 개최했다고 밝혔다. 프로젝트 노바는 국내 바이오텍의 기술과 신약 후보물질을 AZ 글로벌 본사와 연결해 심층 평가를 받을 수 있도록 한 상시 협력 창구다.이날 행사에는 AZ 본사의 기술평가팀 핵심 임원인 니킬 무티알, 네이선 스타일스 등이 직접 참석했다. 사전 심사를 통과한 국내 바이오 기업 13곳이 면역학·종양학·신장 및 대사질환 분야별로 1대 1 파트너링 미팅을 가졌다. 한국에서는 정영훈 진흥원 기획이사를 비롯해 오정원 식품의약품안전처 바이오의약품정책과장, 김충환 주미대사관 보건복지관 등이 자리를 함께했다.이날 국내 바이오텍 ‘갤럭스’와 ‘에즈큐리스’의 협력 사례도 소개됐다. 갤럭스는 AI를 활용해 새로운 항체를 처음부터 설계하는 ‘드노보’ 기술을 기반으로 AZ와 협력을 추진한다. 이 회사는 진흥원의 ‘2026년 성장 단계별 기술협력 가속화 지원사업’에 선정돼 사업화 및 글로벌 진입 자금 4억원을 지원받는다. 에즈큐리스는 단백질 간 상호작용을 조절하는 신약 개발 플랫폼을 앞세워 AZ와 협력 방안을 논의했다.정영훈 진흥원 기획이사는 “혁신 기술을 신속하게 확보하는 개방형 혁신이 핵심 생존 전략이 된 흐름 속에서 프로젝트 노바가 국내 바이오텍들이 글로벌 무대로 나아가는 가교가 되길 바란다”며 “AZ의 글로벌 인프라와 국내 기업의 혁신 기술이 결합해 실질적인 성과로 이어지기를 기대한다”고 말했다.진흥원은 이번 미팅에서 발굴된 유망 기업들이 공동 연구 등 구체적인 성과를 낼 수 있도록 AZ와의 후속 소통을 지속 지원할 계획이다.