샤이닝랩, 비바테크 2026 참가 성료… 글로벌 콘텐츠 IP 사업 확장 가능성 확인

세줄 요약 샤이닝랩이 프랑스 파리 비바테크 2026에서 셀팝 기반 라이프스타일 IP 플랫폼을 선보이며 글로벌 사업 확장 가능성을 확인했다. 퍼블리시스 산하 MARCEL, FRANCE TV와 협업 및 공급 논의를 진행했고, 현장에서 630만 유로 규모의 상담도 이뤄졌다. 비바테크 2026 참가 성료, 셀팝 IP 공개

MARCEL·FRANCE TV와 협업 및 공급 논의

630만 유로 상담, 유럽 확장 가능성 확인

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컬처 이노베이션 기업 샤이닝랩(대표 세레나안)은 프랑스 파리에서 열린 유럽 최대 스타트업·테크 전시회 ‘비바테크(VivaTech) 2026’ 참가를 성공적으로 마무리했다고 밝혔다.샤이닝랩은 이번 전시회에서 자체 브랜드 ‘셀팝(Selpop)’을 기반으로 음악, 캐릭터, 참여형 콘텐츠가 결합된 라이프스타일 IP 플랫폼을 공개했다. 현장에서는 콘텐츠, 미디어, 광고, 엔터테인먼트 등 다양한 산업군 관계자들과의 비즈니스 미팅이 진행됐다.주요 협의 사항으로는 글로벌 광고 그룹 퍼블리시스(Publicis Groupe) 산하의 크리에이티브 에이전시 ‘MARCEL’과 콘텐츠 및 브랜드 협업 논의가 이루어졌다. 아울러 프랑스 국영방송 ‘FRANCE TV’와 셀팝 콘텐츠 라이브러리 활용 및 공급을 위한 후속 협의를 진행하기로 했다.샤이닝랩은 이번 행사 기간 동안 총 630만 유로 규모의 비즈니스 상담을 진행했다. 지난해 비바테크에서 프랑스 콘텐츠 기업 ‘그린아일랜드(Green Island)’와 업무협약(MOU)을 체결한 데 이어, 올해는 콘텐츠 IP와 플랫폼 사업의 구체적인 연계 방안을 모색했다.기획조정실 구강림 실장은 “이번 비바테크 참가를 통해 셀팝과 샤이닝랩의 콘텐츠 IP가 글로벌 시장에서도 충분한 경쟁력을 가질 수 있다는 가능성을 확인했다”면서 “앞으로도 프랑스를 거점으로 유럽 시장 내 파트너십을 확대하고, 콘텐츠 IP와 기술이 결합된 새로운 문화 경험을 세계 시장에 선보여 나갈 계획”이라고 밝혔다.