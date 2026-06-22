SK하이닉스, 삼성전자 제쳤다… 25년 7개월만 코스피 대장주 교체

세줄 요약 SK하이닉스가 보통주 기준 삼성전자를 제치고 코스피 시가총액 1위에 올랐다. 삼성전자가 지켜 온 대장주 자리가 25년 7개월 만에 바뀌었고, 코스피는 9114.55로 사상 최고치를 기록했다. 개인과 기관의 매수세가 지수를 끌어올렸다. SK하이닉스, 삼성전자 제치고 시총 1위 등극

25년 7개월 만에 코스피 대장주 교체

코스피 9114.55 사상 최고치 경신

이미지 확대 SK하이닉스가 장중 상승폭을 키우며 삼성전자(보통주 기준)를 제치고 코스피 시가총액 1위로 올라섰다.

22일 한국거래소에 따르면 이날 오후 12시 51분 기준 SK하이닉스 시가총액은 2천84조6천544억원으로 집계됐다. 이는 같은 시각 삼성전자 시가총액(2천84조1천983억원)보다 4천561억원 많은 상태다. 이로써 삼성전자는 약 25년 7개월 만에 코스피 시총 1위 자리를 내줬다. 사진은 22일 서울 중구 하나은행 딜링룸. 2026.6.22 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 SK하이닉스가 장중 상승폭을 키우며 삼성전자(보통주 기준)를 제치고 코스피 시가총액 1위로 올라섰다.

22일 한국거래소에 따르면 이날 오후 12시 51분 기준 SK하이닉스 시가총액은 2천84조6천544억원으로 집계됐다. 이는 같은 시각 삼성전자 시가총액(2천84조1천983억원)보다 4천561억원 많은 상태다. 이로써 삼성전자는 약 25년 7개월 만에 코스피 시총 1위 자리를 내줬다. 사진은 22일 서울 중구 하나은행 딜링룸. 2026.6.22 홍윤기 기자

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SK하이닉스가 삼성전자(보통주 기준)를 제치고 코스피 시가총액 1위에 올랐다. 삼성전자가 지켜 온 코스피 ‘대장주’ 자리가 25년 7개월 만에 바뀐 것이다.22일 한국거래소에 따르면 SK하이닉스는 전 거래일보다 5.61% 오른 291만 9000원에 마감했고, 종가 기준 시가총액은 2080조 3782억원으로 불어났다. 우선주를 제외하고 보통주만 합산한 삼성전자 시가총액(2066조 6595억원)보다 13조 7187억원 앞선 것이다. 삼성전자는 전 거래일보다 0.14% 내린 35만 3500원에 장을 마쳤다. 다만 삼성전자 우선주까지 포함할 경우 아직까지는 삼성전자의 시가 총액이 SK하이닉스를 166조원가량 앞선다.앞서 삼성전자는 1999년 7월 29일 처음으로 한국통신공사(KT)를 제치고 국내 주식시장 시가총액 1위를 기록했다. 이후 등락을 거듭한 적은 있으나, 2000년 11월 21일 이후로는 1위 자리를 내 준 적이 없다.이날 코스피는 전 거래일보다 62.13포인트(0.69%) 오른 9114.55에 거래를 마쳤다. 중동발 불확실성에 8954.43으로 하락 출발했지만 장중 9253선까지 오르며 반등했고, 종가 기준 사상 최고치를 다시 썼다. 지난 18일 사상 처음 9000선을 돌파한 뒤 2거래일 만에 다시 최고치를 갈아치우며 상승 흐름을 이어 갔다.개인과 기관의 매수세가 지수를 떠받쳤다. 유가증권시장에서 개인과 기관은 각각 2조 1217억원, 3303억원을 순매수했다. 외국인이 2조 5453억원을 순매도했지만 반도체 대형주를 중심으로 매수세가 유입되면서 상승세로 돌아섰다. 코스닥도 전 거래일보다 1.81포인트(0.19%) 오른 968.40에 마감했다.